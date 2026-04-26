कर्नाटक के मंगलुरु जिले में एक धार्मिक जुलूस के दौरान संकरा पैदल पुल ढह गया, जिससे 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री तालुक में शुक्रवार देर रात एक धार्मिक जुलूस के दौरान एक संकरा पैदल पुल अचानक ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल कम से कम आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होसाबेट्टू के पास बावदाबैले नामक स्थान पर घटित हुई। श्रद्धालु धर्मनेमा अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हुए थे और पवित्र चढ़ावे से लदी पालकी लेकर जा रहे थे। यह जुलूस सनदगुड्डे पडिहोडिबेट्टू स्थित मंदिर से शुरू हुआ था और टकोडे बार्के स्थित एक घर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जुलूस में लगभग 25 लोग शामिल थे। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ श्रद्धालु उत्साहपूर्वक संकरे पैदल पुल को पार कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, जब समूह पुल के मध्य भाग में पहुंचा, तो अचानक पुल के सपोर्टिंग बीम टूट गए और पूरा पुल धराशायी हो गया। पुल के गिरने के साथ ही पालकी और कई श्रद्धालु लगभग 10 फीट गहरी खाई में गिर गए। इस भयावह हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायल ों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरीश नामक एक व्यक्ति के दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है, जबकि मरूर निवासी सुनील शेट्टी को भी गंभीर चोटें आई हैं। अन्य छह घायल ों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायल ों को तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह पैदल पुल लगभग 50 साल पुराना था और समय के साथ काफी जर्जर हो चुका था। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि पुल की सपोर्टिंग बीम कमजोर होने के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अब पुल की स्थिति, उसके रखरखाव और सुरक्षा मानकों की गहन जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुराने पुलों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक गंभीर सवाल उठाती है कि क्या पुराने और जर्जर हो चुके बुनियादी ढांचे की नियमित रूप से निगरानी और रखरखाव किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुल और सड़कें समय के साथ कमजोर हो जाती हैं, लेकिन उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इस लापरवाही के कारण ऐसे दुखद हादसे होते हैं जिनमें निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलों की नियमित जांच के साथ-साथ, यह भी आवश्यक है कि पुलों पर भार क्षमता का ध्यान रखा जाए और भारी वाहनों को पुलों पर चलने से रोका जाए। इसके अलावा, पुलों के आसपास सुरक्षा उपाय भी किए जाने चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रूप से पुलों का उपयोग कर सकें। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुलों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया जाए और निर्माण कार्य उचित मानकों के अनुसार किया जाए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पुलों की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कर्नाटक सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायल ों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घायल ों के इलाज का पूरा ध्यान रखें और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस हादसे की पूरी जांच करवाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इस घटना ने एक बार फिर से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रखरखाव के महत्व पर जोर दिया है। यह आवश्यक है कि सरकारें और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि सभी बुनियादी ढांचे सुरक्षित और उपयोग करने योग्य हों। इसके अलावा, लोगों को भी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी खतरे की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखें और ऐसे दुखद हादसों से बचें। इस घटना के बाद, कर्नाटक में राजनेता बनाने वाला एक नया कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व कौशल प्रदान करना है। यह पहल युवाओं को भविष्य के नेता बनने के लिए तैयार करने में मदद करेगी और राज्य के विकास में योगदान देगी.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री तालुक में शुक्रवार देर रात एक धार्मिक जुलूस के दौरान एक संकरा पैदल पुल अचानक ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल कम से कम आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होसाबेट्टू के पास बावदाबैले नामक स्थान पर घटित हुई। श्रद्धालु धर्मनेमा अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हुए थे और पवित्र चढ़ावे से लदी पालकी लेकर जा रहे थे। यह जुलूस सनदगुड्डे पडिहोडिबेट्टू स्थित मंदिर से शुरू हुआ था और टकोडे बार्के स्थित एक घर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जुलूस में लगभग 25 लोग शामिल थे। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ श्रद्धालु उत्साहपूर्वक संकरे पैदल पुल को पार कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, जब समूह पुल के मध्य भाग में पहुंचा, तो अचानक पुल के सपोर्टिंग बीम टूट गए और पूरा पुल धराशायी हो गया। पुल के गिरने के साथ ही पालकी और कई श्रद्धालु लगभग 10 फीट गहरी खाई में गिर गए। इस भयावह हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरीश नामक एक व्यक्ति के दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है, जबकि मरूर निवासी सुनील शेट्टी को भी गंभीर चोटें आई हैं। अन्य छह घायलों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, यह पैदल पुल लगभग 50 साल पुराना था और समय के साथ काफी जर्जर हो चुका था। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि पुल की सपोर्टिंग बीम कमजोर होने के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अब पुल की स्थिति, उसके रखरखाव और सुरक्षा मानकों की गहन जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुराने पुलों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक गंभीर सवाल उठाती है कि क्या पुराने और जर्जर हो चुके बुनियादी ढांचे की नियमित रूप से निगरानी और रखरखाव किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुल और सड़कें समय के साथ कमजोर हो जाती हैं, लेकिन उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इस लापरवाही के कारण ऐसे दुखद हादसे होते हैं जिनमें निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलों की नियमित जांच के साथ-साथ, यह भी आवश्यक है कि पुलों पर भार क्षमता का ध्यान रखा जाए और भारी वाहनों को पुलों पर चलने से रोका जाए। इसके अलावा, पुलों के आसपास सुरक्षा उपाय भी किए जाने चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रूप से पुलों का उपयोग कर सकें। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुलों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया जाए और निर्माण कार्य उचित मानकों के अनुसार किया जाए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पुलों की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कर्नाटक सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घायलों के इलाज का पूरा ध्यान रखें और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस हादसे की पूरी जांच करवाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इस घटना ने एक बार फिर से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रखरखाव के महत्व पर जोर दिया है। यह आवश्यक है कि सरकारें और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि सभी बुनियादी ढांचे सुरक्षित और उपयोग करने योग्य हों। इसके अलावा, लोगों को भी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी खतरे की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखें और ऐसे दुखद हादसों से बचें। इस घटना के बाद, कर्नाटक में राजनेता बनाने वाला एक नया कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व कौशल प्रदान करना है। यह पहल युवाओं को भविष्य के नेता बनने के लिए तैयार करने में मदद करेगी और राज्य के विकास में योगदान देगी





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