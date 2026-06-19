कर्नाटक में अतिरिक्त वोट से जीत और झारखंड में हार के बीवफ萨克 god ogosa. चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की संगठन, गठबंधन और रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। यह लेख विश्लेषण करता है कि एक ही पार्टी और एक ही दिन हुए दो अलग-अलग नतीजों का क्या कारण हो सकता है।

कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और झारखंड में विफलता ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रबंधन के भीतर गहरे अंतर को उजागर कर दिया है। यह विवरण एक ही दिन के दो विपरीत नतीजों का विश्लेषण करता है और संगठन, गठबंधन प्रबंधन और विधायी रणनीति में कमियों को स्पष्ट करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखंड और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव ों में हर्जाने के बाद कर्नाटक में विधान परिषद चुनावों में उसकी अतिरिक्त वोट ों से जीत के दोनों पक्षों के बीच तुलना करने पर कई सवाल उभरकर आते हैं। कर्नाटक में, 135 विधायकों की ताकत के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवारों को कुल 151 वोट मिले, जिससे पता चला कि वहां बड़े पैमाने पर क्रॉस-वोटिंग हुई। इसके विपरीत, झारखंड में AICC के जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) के सी.

वेणुगोपाल ने 'ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली', जिससे गठबंधन प्रबंधन में कमियां सामने आईं। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और राज्य पार्टी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद की नेतृत्व में एक सुनिश्चित रणनीति अपनाई। उन्होंने मौजूदा सियासी हालात का बारीकी से विश्लेषण किया और बीजेपी और JD(S) के विधायकों के बीच पनप रहे असंतोष का फायदा उठाया। हरिप्रसाद ने तर्क दिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव आखिरकार सटीक राजनीतिक प्रबंधन से तय होते हैं। जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) के सी.

वेणुगोपाल की झारखंड में 'कम दिलचस्पी' ने उस पार्टी को जोहर रहे नतीजों को प्रभावित किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में देखरेख की कमी और उनके रांची में केवल कुछ दिन रहने के कारण चुनाव प्रबंधन असफल रहा। इalam अलग-अलग परिणामों ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है: आखिर एक ही कांग्रेस, एक ही दिन हुए चुनावों में राजनीतिक प्रबंधन के मामले में इतना अलग-अलग प्रदर्शन क्यों करती है?

कर्नाटक में कांग्रेस ने किसी भी चीज़ को किस्मत या संयोग पर छोड़ने से बचाया, जबकि झारखंड में उसमें आंतरिक कमियां सामने आईं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाथवानी के साथ हुई मुलाकात ने गलत राजनीतिक संकेत दिया, जिससे कई विधायकों ने इसे अनौपचारिक समर्थन के तौर पर देखा और आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार के लिए नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की कोशिश भी हार में ही समाप्त हुई, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नॉमिनेशन पेपर को अधूरे बताते हुए खारिज कर दिया। नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने ज़्यादा तेजी और राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई होती, तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। यह घटना गठबंधन को संभालने में कमियों को उजागर करती है। यह साफ है कि किसी पार्टी के भीतर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लीडरशिप और अलग-अलग रणनीति का होना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस की झारखंड में असफलता और कर्नाटक में सफलता के बीच के अंतर बहुत बड़े हैं। कर्नाटक में सफलता के पीछे कारण बीजेपी और JD(S) के विधायकों के बीच पनप रहे असंतोष का फायदा उठाना और मौजूदा सियासी हालात का बारीकी से विश्लेषण करना था। झारखंड में गठबंधन प्रबंधन की कमियां और लीडरशिप में अक्सर उपस्थिति न होने जैसी समस्याएं ने उसकी सफलता के रास्ते में बाधा बनाई





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