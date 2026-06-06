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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना अनिवार्य, कार्टव्य ऐप से हाजिरी लगेगी

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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना अनिवार्य, कार्टव्य ऐप से हाजिरी लगेगी
कर्नाटकशिवकुमारसरकारी कर्मचारी
📆06-06-2026 06:48:00
📰Amar Ujala
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कर्नाटक मुख्यमंत्री शिवकumar ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई हाजिरी व्यवस्था लागू कर दी है। अब सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंचना होगा और कार्टव्य ऐप पर हाजिरी दर्ज करनी होगी। एआई-आधारित सिस्टम से real-time मॉनिटरिंग की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने एक सख्त फैसला लिया है। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंचना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कार्टव्य नामक मोबाइल एप से हाजिरी दर्ज करना होगा। यह निर् देश मुख्यमंत्री दी.

के. शिवकुमार ने 4 जून की उच्चस्तरीय बैठक में दिए गए सख्त निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। चीफ सीक्रेटरी डॉ.

शालिनी रजनीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में अनियमितता और देर से आने की समस्या पर गहरी चिंता जताई थी। नए नियम के तहत, एडिशनल चीफ सीक्रेटरी से लेकर जिला स्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना कार्टव्य ऐप पर चेक-इन और चेक-आउट दर्ज करना होगा। ई-गवर्नेंस विभाग ने एक एआई-आधारित सिस्टम विकसित किया है जो स्वतः उन कर्मचारियों की जिले-वार और कार्यालय-वार रिपोर्ट तैयार करेगा जिन्होंने सुबह 10 बजे तक हाजिरी नहीं लगाई। यह रिपोर्ट संबंधित विभाग के प्रमुखों को ऑटोमैटिक रूप से भेज दी जाएगी। जो अधिकारी आधिकारिक दौरे या फील्ड ड्यूटी पर जाते हैं, उन्हें ऐप में 'आउट ऑफ ऑफिस ड्यूटी' विकल्प चुनना होगा। उनकी हाजिरी की पुष्टि संबंधित सुपरवाइजरी अधिकारी करेंगे। विभाग प्रमुखों को कार्टव्य डैशबोर्ड के माध्यम से रोजाना हाजिरी रिपोर्ट की समीक्षा करनी होगी और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम राज्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री शिवकुमार सरकारी मशीनरी को अधिक सक्रिय और उत्तरदायी बनाने पर जोर दे रहे हैं। कार्टव्य ऐप पहले से ही कुछ विभागों में उपयोग में था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नई प-abंदी कर्मचारियों की समयसूची पर नज़र रखने और उनकी उपस्थिति की सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उपकरण का उपयोग करती है। मुख्यमंत्री शिवकुमार का यह कदम सरकारी कार्य को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने की कोशिश में deduction है, जिससे कर्मचारियों की पunctuality बढ़े और सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो

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कर्नाटक शिवकुमार सरकारी कर्मचारी हाजिरी कार्टव्य ऐप देर से आना सख्त फैसला

 

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