कर्नाटक में नए सीएम को लेकर सस्पेंस जारी, शिवकुमार बोले- अभी नाम फाइनल नहीं

सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में निर्णय की उम्मीद है।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, शिवकुमार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है और शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इस बीच, राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें बैठक पर टिकी हैं। डीके शिवकुमार ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ही सभी काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई गई है जिसमें नए नेता के चयन और मंत्रिमंडल गठन पर मंथन होगा। शिवकुमार के बयान से यह साफ है कि आधिकारिक घोषणा से पहले पार्टी के भीतर अभी कुछ पेंच फंसे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी में संतुलन बनाए रखने के लिए उप मुख्यमंत्री पद और अन्य प्रमुख विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा जारी है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा से सीएम और डिप्टी सीएम के नेमप्लेट हटा दिए गए हैं। शिवकुमार ने सिद्धारमैया को लेकर एक भावुक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने सिद्धारमैया के राजनीति क सफर को संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल बताया। उन्होंने लिखा कि भगवान सिर्फ मौके देते हैं और सिद्धारमैया ने हर मौके का सही इस्तेमाल किया। कर्नाटक की राजनीति में यह बदलाव कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती है क्योंकि पार्टी को विधानसभा चुनावों से पहले आंतरिक कलह को शांत करना होगा। इस बीच, विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर निशाना साधने की तैयारी में जुट गई हैं। कुल मिलाकर, कर्नाटक का राजनीति क पारा चढ़ा हुआ है और अगले कुछ दिनों में कई अहम फैसले होने की संभावना है.

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, शिवकुमार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है और शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इस बीच, राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें बैठक पर टिकी हैं। डीके शिवकुमार ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ही सभी काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई गई है जिसमें नए नेता के चयन और मंत्रिमंडल गठन पर मंथन होगा। शिवकुमार के बयान से यह साफ है कि आधिकारिक घोषणा से पहले पार्टी के भीतर अभी कुछ पेंच फंसे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी में संतुलन बनाए रखने के लिए उपमुख्यमंत्री पद और अन्य प्रमुख विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा जारी है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा से सीएम और डिप्टी सीएम के नेमप्लेट हटा दिए गए हैं। शिवकुमार ने सिद्धारमैया को लेकर एक भावुक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने सिद्धारमैया के राजनीतिक सफर को संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल बताया। उन्होंने लिखा कि भगवान सिर्फ मौके देते हैं और सिद्धारमैया ने हर मौके का सही इस्तेमाल किया। कर्नाटक की राजनीति में यह बदलाव कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती है क्योंकि पार्टी को विधानसभा चुनावों से पहले आंतरिक कलह को शांत करना होगा। इस बीच, विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर निशाना साधने की तैयारी में जुट गई हैं। कुल मिलाकर, कर्नाटक का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और अगले कुछ दिनों में कई अहम फैसले होने की संभावना है





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