कर्नाटक में जमीन विवाद में छह लोगों की हत्या, एक परिवार के पांच सदस्य शामिल

कर्नाटक के विजयापुरा जिले में जमीन के विवाद को लेकर छह लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें पांच एक ही परिवार के थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कर्नाटक के विजयापुरा जिले में शुक्रवार दोपहर संपत्ति विवाद के चलते गोविंदपुरा गांव में छह लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में पांच लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति पड़ोसी गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, हत्या कांड के पीछे करीब दस एकड़ जमीन को लेकर चल रहा पुराना झगड़ा प्रमुख वजह बताया जा रहा है। यह घटना दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच हुई, जब हमलावरों ने पीड़ितों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान दुंडप्पा निरल (65), शिवपुत्र निरल (58), चंद्रकांत उर्फ चंदू निरल (55), राहुल निरल (25), समर्थ निरल (23) और शब्बीर अत्तार (45) के रूप में हुई है। वहीं इस हमले में अरविंद (72) और संदीप (33) नामक दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी थीं और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन था। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से हमले को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमलावरों ने पहले घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया और बाद में बाहर निकल रहे शब्बीर अत्तार को भी मार डाला। इस दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर हथियारों के बल पर भागने में सफल रहे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित करने पर विचार किया जा रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और स्थिति को नियंत्रण में बताया है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मृतकों के परिवार ों का रो-रोकर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवार ों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मृतकों के अंतिम संस्कार शनिवार को किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार के संपत्ति विवाद ग्रामीण इलाकों में आम हैं, लेकिन इस तरह की क्रूर हत्या से समाज में गहरी चिंता पैदा हो गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताने की अपील की है.
कर्नाटक के विजयापुरा जिले में शुक्रवार दोपहर संपत्ति विवाद के चलते गोविंदपुरा गांव में छह लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में पांच लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति पड़ोसी गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, हत्याकांड के पीछे करीब दस एकड़ जमीन को लेकर चल रहा पुराना झगड़ा प्रमुख वजह बताया जा रहा है। यह घटना दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच हुई, जब हमलावरों ने पीड़ितों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान दुंडप्पा निरल (65), शिवपुत्र निरल (58), चंद्रकांत उर्फ चंदू निरल (55), राहुल निरल (25), समर्थ निरल (23) और शब्बीर अत्तार (45) के रूप में हुई है। वहीं इस हमले में अरविंद (72) और संदीप (33) नामक दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी थीं और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन था। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से हमले को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमलावरों ने पहले घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया और बाद में बाहर निकल रहे शब्बीर अत्तार को भी मार डाला। इस दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर हथियारों के बल पर भागने में सफल रहे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित करने पर विचार किया जा रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और स्थिति को नियंत्रण में बताया है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मृतकों के अंतिम संस्कार शनिवार को किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार के संपत्ति विवाद ग्रामीण इलाकों में आम हैं, लेकिन इस तरह की क्रूर हत्या से समाज में गहरी चिंता पैदा हो गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताने की अपील की है
कर्नाटक हत्या जमीन विवाद विजयापुरा परिवार