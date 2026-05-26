कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला: समान नाम का फायदा उठाकर कब्जा नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता, खासकर तब जब कथित खरीद-बिक्री का कोई वैध दस्तावेज मौजूद न हो।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता, खासकर तब जब कथित खरीद-बिक्री का कोई वैध दस्तावेज मौजूद न हो। हाई कोर्ट ने चित्तदुर्ग जिले के जी.

बी. हट्टी गांव के तीन भाइयों जी. थिप्पेस्वामी, जी. विरुपाक्षप्पा और जी.

राजशेखरप्पा को विवादित जमीन का वैध संयुक्त मालिक घोषित करते हुए बसप्पा और उसके परिवार को जमीन के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। बसप्पा ने दावा किया था कि वर्ष 1946 में भाइयों के पूर्वज डोड्डामल्लप्पा और सन्नामल्लप्पा ने यह जमीन उसके पूर्वज गौडर सन्नाबसप्पा को बेच दी थी। लेकिन अदालत ने बसप्पा के दावे को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि बसप्पा जमीन पर अपना स्वामित्व साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अदालत ने 1995 की मतदाता सूची का भी परीक्षण किया और पाया कि बसप्पा रायपुर गांव का निवासी निकला और वह यह साबित नहीं कर सका कि उसके पिता कभी जी. बी.

हट्टी में रहते थे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वादी परिवार और डोड्डामल्लप्पा-सन्नामल्लप्पा के अन्य कानूनी वारिस विवादित जमीन के संयुक्त मालिक हैं। बसप्पा और उसके परिवार को जमीन के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है





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कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला समान नाम कब्जा विवादित जमीन

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