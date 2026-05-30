कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें कैबिनेट संतुलन, अहिंदा समर्थन, वित्तीय प्रबंधन, विकास का विस्तार और मेकेजानिए मुख्य बातें हैं।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें कैबिनेट संतुलन , अहिंदा समर्थन , वित्तीय प्रबंधन , विकास का विस्तार और मेकेजानिए मुख्य बातें हैं। शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी राजनीति क चुनौतियों में से एक अहिंदा के उस समर्थन आधार को बनाए रखना है, जिसे सिद्दरमैया ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के इस सामाजिक गठबंधन ने 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी और यह पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हालांकि वोक्कालिगा समुदाय में शिवकुमार को जबरदस्त समर्थन हासिल है और पार्टी के संगठन पर भी उनका पूरा नियंत्रण है लेकिन राजनीति क विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें अहिंदा समुदायों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा आगे भी होती रहेगी.
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें कैबिनेट संतुलन, अहिंदा समर्थन, वित्तीय प्रबंधन, विकास का विस्तार और मेकेजानिए मुख्य बातें हैं। शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक अहिंदा के उस समर्थन आधार को बनाए रखना है, जिसे सिद्दरमैया ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के इस सामाजिक गठबंधन ने 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी और यह पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हालांकि वोक्कालिगा समुदाय में शिवकुमार को जबरदस्त समर्थन हासिल है और पार्टी के संगठन पर भी उनका पूरा नियंत्रण है लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें अहिंदा समुदायों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा आगे भी होती रहेगी
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