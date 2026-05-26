कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व की जंग: सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष और दिल्ली की गुप्त रणनीतियां

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के उत्तराधिकार को लेकर गहरा विवाद छिड़ा हुआ है। दिल्ली में शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जाएगी।
कर्नाटक की राजनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की जो खींचतान पिछले काफी समय से चल रही थी, उसने अब एक नया और गंभीर रूप ले लिया है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल थे, के साथ कर्नाटक के इन दोनों दिग्गजों की एक लंबी और मैराथन बैठक हुई। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पार्टी ने इस बैठक के बाद किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बात से पूरी तरह इनकार किया है और इसे महज अटकलें बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि पार्टी के भीतर एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक का मुख्य उद् देश ्य केवल आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों की रणनीति बनाना नहीं था, बल्कि कर्नाटक में सत्ता के संतुलन को फिर से परिभाषित करना था। इस पूरे विवाद की जड़ 2023 के विधानसभा चुनावों के समय किए गए कथित समझौतों में छिपी है। डीके शिवकुमार के खेमे का यह पुरजोर दावा है कि चुनाव से पहले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि सिद्धारमैया ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद कमान शिवकुमार को सौंप दी जाएगी। अब जब वह समय नजदीक आ रहा है, तो शिवकुमार के समर्थक और उनके करीबी विधायक इस वादे को पूरा करने के लिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। उनकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी है, और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब समय आ गया है कि राज्य की कमान एक युवा और संगठन कुशल नेता के हाथों में सौंपी जाए। इसी संदर्भ में यह प्रस्ताव भी सामने आया है कि सिद्धारमैया को केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, जिसके तहत उन्हें राज्यसभा भेजने का विकल्प विचारधीन है। हालांकि, सिद्धारमैया ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं जताई है, जिससे यह मामला और अधिक पेचीदा हो गया है। दिल्ली की इस बैठक के दौरान जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, वह था आगामी राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव। कर्नाटक में राज्यसभा की चार सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से कांग्रेस अपनी संख्या बल के आधार पर तीन सीटें जीतने की स्थिति में है। पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि इन सीटों पर किन चेहरों को उतारा जाए। मल्लिकार्जुन खरगे को दोबारा भेजने की तैयारी है, जबकि डीके सुरेश का नाम भी मजबूती से उभर रहा है। इसके साथ ही, पार्टी एक महिला प्रतिनिधि या ओबीसी समुदाय के किसी प्रभावशाली चेहरे को मौका देकर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। विधान परिषद की सात सीटों पर भी गहन मंथन हुआ, जहां कांग्रेस को चार सीटें मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान जानबूझकर नेतृत्व परिवर्तन के फैसले को राज्यसभा चुनावों के बाद तक टाल रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी के भीतर कोई बड़ा विद्रोह न हो और आंतरिक कलह बाहरी दुनिया के सामने न आए। बैठक के बाद की गतिविधियों ने भी इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। जब सिद्धारमैया और शिवकुमार दिल्ली पहुंचे, तो उनके साथ उनके समर्थक विधायकों का एक बड़ा जत्था था, जिसे स्पष्ट रूप से अपनी ताकत दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बैठक समाप्त होने के बाद सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों के साथ अलग से चर्चा की, जिससे यह संकेत मिला कि वह अपनी स्थिति को लेकर अभी भी आश्वस्त हैं और किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने यह स्पष्ट किया कि नेतृत्व परिवर्तन की बातें केवल अफवाहें हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर वही सच होता है जो पर्दे के पीछे तय होता है। कर्नाटक कांग्रेस के लिए यह समय अग्निपरीक्षा जैसा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें राज्य का सुचारू संचालन करना है और दूसरी तरफ पार्टी के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना है। यदि यह विवाद लंबा खिंचता है, तो इसका सीधा असर राज्य की शासन व्यवस्था और आने वाले स्थानीय चुनावों पर पड़ सकता है। फिलहाल, सबकी नजरें राज्यसभा चुनावों के परिणाम और उसके बाद आने वाले हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.
कर्नाटक की राजनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की जो खींचतान पिछले काफी समय से चल रही थी, उसने अब एक नया और गंभीर रूप ले लिया है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल थे, के साथ कर्नाटक के इन दोनों दिग्गजों की एक लंबी और मैराथन बैठक हुई। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पार्टी ने इस बैठक के बाद किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बात से पूरी तरह इनकार किया है और इसे महज अटकलें बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि पार्टी के भीतर एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों की रणनीति बनाना नहीं था, बल्कि कर्नाटक में सत्ता के संतुलन को फिर से परिभाषित करना था। इस पूरे विवाद की जड़ 2023 के विधानसभा चुनावों के समय किए गए कथित समझौतों में छिपी है। डीके शिवकुमार के खेमे का यह पुरजोर दावा है कि चुनाव से पहले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि सिद्धारमैया ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद कमान शिवकुमार को सौंप दी जाएगी। अब जब वह समय नजदीक आ रहा है, तो शिवकुमार के समर्थक और उनके करीबी विधायक इस वादे को पूरा करने के लिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। उनकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी है, और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब समय आ गया है कि राज्य की कमान एक युवा और संगठन कुशल नेता के हाथों में सौंपी जाए। इसी संदर्भ में यह प्रस्ताव भी सामने आया है कि सिद्धारमैया को केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, जिसके तहत उन्हें राज्यसभा भेजने का विकल्प विचारधीन है। हालांकि, सिद्धारमैया ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं जताई है, जिससे यह मामला और अधिक पेचीदा हो गया है। दिल्ली की इस बैठक के दौरान जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, वह था आगामी राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव। कर्नाटक में राज्यसभा की चार सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से कांग्रेस अपनी संख्या बल के आधार पर तीन सीटें जीतने की स्थिति में है। पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि इन सीटों पर किन चेहरों को उतारा जाए। मल्लिकार्जुन खरगे को दोबारा भेजने की तैयारी है, जबकि डीके सुरेश का नाम भी मजबूती से उभर रहा है। इसके साथ ही, पार्टी एक महिला प्रतिनिधि या ओबीसी समुदाय के किसी प्रभावशाली चेहरे को मौका देकर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। विधान परिषद की सात सीटों पर भी गहन मंथन हुआ, जहां कांग्रेस को चार सीटें मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान जानबूझकर नेतृत्व परिवर्तन के फैसले को राज्यसभा चुनावों के बाद तक टाल रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी के भीतर कोई बड़ा विद्रोह न हो और आंतरिक कलह बाहरी दुनिया के सामने न आए। बैठक के बाद की गतिविधियों ने भी इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। जब सिद्धारमैया और शिवकुमार दिल्ली पहुंचे, तो उनके साथ उनके समर्थक विधायकों का एक बड़ा जत्था था, जिसे स्पष्ट रूप से अपनी ताकत दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बैठक समाप्त होने के बाद सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों के साथ अलग से चर्चा की, जिससे यह संकेत मिला कि वह अपनी स्थिति को लेकर अभी भी आश्वस्त हैं और किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने यह स्पष्ट किया कि नेतृत्व परिवर्तन की बातें केवल अफवाहें हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर वही सच होता है जो पर्दे के पीछे तय होता है। कर्नाटक कांग्रेस के लिए यह समय अग्निपरीक्षा जैसा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें राज्य का सुचारू संचालन करना है और दूसरी तरफ पार्टी के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना है। यदि यह विवाद लंबा खिंचता है, तो इसका सीधा असर राज्य की शासन व्यवस्था और आने वाले स्थानीय चुनावों पर पड़ सकता है। फिलहाल, सबकी नजरें राज्यसभा चुनावों के परिणाम और उसके बाद आने वाले हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हैं
कर्नाटक राजनीति कांग्रेस नेतृत्व सिद्धारमैया डीके शिवकुमार राहुल गांधी