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कर्नाटक में सिद्दारमैया के इस्तीफा से पहले बड़ा ट्विस्ट, राज्यपाल के मुंबई जाने पर राजनीतिक कrizes

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कर्नाटक में सिद्दारमैया के इस्तीफा से पहले बड़ा ट्विस्ट, राज्यपाल के मुंबई जाने पर राजनीतिक कrizes
कर्नाटकसिद्दारमैयाइस्तीफा
📆28-05-2026 04:13:00
📰NBT Hindi News
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.बी. सिद्दारमैया गुरुवार को इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन राज्यपल थावर चंद गहलोत के देर रāt मुंबई जाने के बाद पूरी योजना ठपPtा हो गई। राज्य में नेतृत्व संकट की गहराई बढ़ रही है और विभांभिन्न दल वाले नेता इस घटना के पीछे केंद्र सरकार की कल天ना बताते हैं।

कर्नाटक की राजनीति क स्थिति में गंभीर विकसanka हुए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री एस. बी.

सिद्दारमैया गुरुवार को इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हैं। उनकी यह निगरानी से भरी राजनीतिक यात्रा समाप्त होने जा रही है। एक वरिष्ठ कर्नाटक लोक भवन अधिकारी ने बताया कि सिद्दारमैया ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलने का समय मांगा था। हालाँकि, देर रात ही राज्यपाल अचानक मुंबई के लिए रवाना हो गए, जिससे राजनीतिक हाइजैनिका और अटकलें तेज हो गई हैं। मुंबई यात्रा का समय ऐसा हुआ कि सभी यानी ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्दारमैया की इस्तीफा और बाद में डीके शिवकुमार के साथ सरकार बनाने के दावे को लेकर पूरी योजना बिगड़ सकती थी। राज Nevada भवन से मीटिंग का समय भी मांगा गया था, लेकिन राज्यपाल के र火上 के कारण सभी कुछ असफल ही रहा। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह संपूर्ण कॉन्स्पिरेसी केंद्र सरकार या किसी अन्य शक्ति द्वारा की जा रही है, जिससे कर्नाटक में बीजेपी की नई सरकार का राजी अवसर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के निर्देशकों ने कहा कि यह राजनीतिक धमाशा बंद करने का समय है और जनता की आवाज़ को बढ़ावा देना चाहिए। अधिकांश लोग इसे सिद्दारमैया की बड़ी जीत मान रहे हैं, जो हर हाल में केंद्र की गिरफ़्तारी की ओर ले जा रहा है

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कर्नाटक सिद्दारमैया इस्तीफा थावर चंद गहलोत डीके शिवकुमार राजनीतिक संघर्ष

 

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