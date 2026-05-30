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कर्नाटक में डिप्टी सीएम पद पर दावे, कांग्रेस के लिए नया संकट

राजनीति News

कर्नाटक में डिप्टी सीएम पद पर दावे, कांग्रेस के लिए नया संकट
कर्नाटकडिप्टी सीएमकांग्रेस संकट
📆30-05-2026 10:24:00
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कर्नाटक में डिप्टी सीएम पद के लिए दलित समाज और लिंगायत समुदाय ने अलग-अलग दावे रखे हैं, जिससे कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। एच मुनियप्पा व एश्वर खंदरे के नाम पर झड़पें, हवाई अड्डे पर प्रदर्शन और पार्टी के भीतर मतदान संघर्ष पर ध्यान केंद्रित।

कर्नाटक के राजनीति क क्षेत्र में एक नई उथल-पुथल मची है, जब डिप्टी मुख्यमंत्री पद पर दावे सिकोझे के बीच, कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा संकट बन गया है। दो प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समाज के मुनियप्पा से जुड़े एच मुनियप्पा और लिंगायत समुदाय के एश्वर खंदरे, दोनों ने अपने-अपने नेता को डिप्टी सीएम पद के लिए जोरदार मांग की है। इस कदम से राज्य में शेष वोट बैंक पर गहरी पसार आ गई है और कांग्रेस को अपनी रणनीति में समायोजन की आवश्यकता महसूस हो रही है। शनिवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी छात्रा के रूप में 'मादरा महासभा' और विभिन्न दलित संगठनों के कार्यकर्ता जोड गए। उन्होंने एच मुनियप्पा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग के साथ पोस्टर लगाए और एयरपोर्ट पर ही एक मेमोरेंडम कर्नाटक के एयरपोर्ट एवं कम्युनिटी कॉरपोरेशन के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को सौंपा। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, मादिगा समुदाय ने अब तक मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की कोई सीट नहीं पाई है।उन्होंने जोर दिया कि अब जरूर डिप्टी सीएम की शपथ अर्जित की जाए। इसी के साथ लिंगायत समुदाय के गुरु बसव पट्टदेवरू ने भी अपनी मांगों को गर्ज अपने गुणधर्म के साथ कांग्रेस के सीनियर नेता एश्वर खंदरे के लिए डिप्टी सीएम बनाने का आह्वान किया। गुरु बसव ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनकी बात न मानवाई जा रही है तो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोनों समुदायों की ये मांगें राज्य की कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं क्योंकि दलित और लिंगायत दोनों ही वोट बैंक काफी अहम हैं। कांग्रेस की प्रमुख पार्टी नेताओं, सी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला, पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और शाम को होने वाली लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कम से कम दो डिप्टी सीएम भी घोषित किए जा सकते हैं। एच मुनियप्पा ने इस विषय पर कहा कि प्रस्ताव और समर्थन का एक सामान्य प्रक्रिया है और शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा। दूसरी ओर, दलित नेताओं का जोरदार कथन है कि उनकी आबादी अच्छी खासी है परन्तु पार्टी में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। लिंगायत समुदाय ने भी पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ प्रभाव दिखाया था और अब अपनी हिस्सेदारी चाहता है। दोनों तरफ से सबक सिखाने की चेतावनी ने कांग्रेस के उच्चतम नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस संकट के दौरान वे अपनी पूरी सत्तावटी नीति को फिर से आंकलित कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी और आउटलेट्स से भी आक्रमण आया है, जहां उन्हें कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस को खेल से बाहर करने का आरोप लगाया गया है। यह तब हुआ जब कुछ अफरा-तफरी में जुटे समारोहों के दौरान ज़िममी अधिकारी, मुख्य रूप से डिप्टी सीएम पद के बारे में चर्चाएँ गहराई में चली गई थीं। समग्र रूप में, यह स्थिति कर्नाटक की राजनीति को एक नई दिशा में ले जा सकती है जहां दलित और लिंगायत दोनों ही बड़ी भूमिका निभाने की संभावना रखते हैं। कांग्रेस को इस चुनौती का सामना करके अपनी नयी शक्ति संरचना तैयार करनी होगी या फिर वे भविष्य में आने वाले चुनावों में भारी नुकसान झेल सकते हैं.

कर्नाटक के राजनीतिक क्षेत्र में एक नई उथल-पुथल मची है, जब डिप्टी मुख्यमंत्री पद पर दावे सिकोझे के बीच, कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा संकट बन गया है। दो प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समाज के मुनियप्पा से जुड़े एच मुनियप्पा और लिंगायत समुदाय के एश्वर खंदरे, दोनों ने अपने-अपने नेता को डिप्टी सीएम पद के लिए जोरदार मांग की है। इस कदम से राज्य में शेष वोट बैंक पर गहरी पसार आ गई है और कांग्रेस को अपनी रणनीति में समायोजन की आवश्यकता महसूस हो रही है। शनिवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी छात्रा के रूप में 'मादरा महासभा' और विभिन्न दलित संगठनों के कार्यकर्ता जोड गए। उन्होंने एच मुनियप्पा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग के साथ पोस्टर लगाए और एयरपोर्ट पर ही एक मेमोरेंडम कर्नाटक के एयरपोर्ट एवं कम्युनिटी कॉरपोरेशन के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को सौंपा। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, मादिगा समुदाय ने अब तक मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की कोई सीट नहीं पाई है।उन्होंने जोर दिया कि अब जरूर डिप्टी सीएम की शपथ अर्जित की जाए। इसी के साथ लिंगायत समुदाय के गुरु बसव पट्टदेवरू ने भी अपनी मांगों को गर्ज अपने गुणधर्म के साथ कांग्रेस के सीनियर नेता एश्वर खंदरे के लिए डिप्टी सीएम बनाने का आह्वान किया। गुरु बसव ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनकी बात न मानवाई जा रही है तो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोनों समुदायों की ये मांगें राज्य की कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं क्योंकि दलित और लिंगायत दोनों ही वोट बैंक काफी अहम हैं। कांग्रेस की प्रमुख पार्टी नेताओं, सी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला, पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और शाम को होने वाली लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कम से कम दो डिप्टी सीएम भी घोषित किए जा सकते हैं। एच मुनियप्पा ने इस विषय पर कहा कि प्रस्ताव और समर्थन का एक सामान्य प्रक्रिया है और शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा। दूसरी ओर, दलित नेताओं का जोरदार कथन है कि उनकी आबादी अच्छी खासी है परन्तु पार्टी में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। लिंगायत समुदाय ने भी पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ प्रभाव दिखाया था और अब अपनी हिस्सेदारी चाहता है। दोनों तरफ से सबक सिखाने की चेतावनी ने कांग्रेस के उच्चतम नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस संकट के दौरान वे अपनी पूरी सत्तावटी नीति को फिर से आंकलित कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी और आउटलेट्स से भी आक्रमण आया है, जहां उन्हें कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस को खेल से बाहर करने का आरोप लगाया गया है। यह तब हुआ जब कुछ अफरा-तफरी में जुटे समारोहों के दौरान ज़िममी अधिकारी, मुख्य रूप से डिप्टी सीएम पद के बारे में चर्चाएँ गहराई में चली गई थीं। समग्र रूप में, यह स्थिति कर्नाटक की राजनीति को एक नई दिशा में ले जा सकती है जहां दलित और लिंगायत दोनों ही बड़ी भूमिका निभाने की संभावना रखते हैं। कांग्रेस को इस चुनौती का सामना करके अपनी नयी शक्ति संरचना तैयार करनी होगी या फिर वे भविष्य में आने वाले चुनावों में भारी नुकसान झेल सकते हैं

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