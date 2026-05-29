कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का विमान जयपुर डायवर्ट, इस्तीफा के बाद दिल्ली जाने का रास्ता रोका

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए उड़âteau कर रहे उनके विमान को खराब मौसम के कारण जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। विमान में सस्स्ारमैया के साथ 9 लोग सवार थे। जयपुर पर अशोक गहलोत से मुलाकात भी हुई। पूरी घटनाक्रम राजनीतिक चर्चा का विषय बनी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद वे दिल्ली जाने के लिए बेंगलुरु से उड़âteau कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विमान में सस्स्ारमैया के साथ कुल 9 लोग, जिनमें केजे जॉर्ज और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल थे, सवार थे। विमान कुछ देर जयपुर पर रुका रहा और मौसम साफ होने के बाद तय दिल्ली भेजा गया। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिद्धारमैया से मुलाकात की, जिसकी राजनीति क चर्चा भी हुई। सिद्धारमैयों का इस्तीफा देने से पहले लंबे समय से कार्य करता आ रहे नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बीच कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी रही थी। अब डीके शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ माना जा रहा है। सिद्धारमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा राज्यपाल के कार्यालय में जमा किया, क्योंकि राज्यपाल उस समय बाहर थे। पूरी घटनाक्रम, विशेष रूप से विमान के डायवर्ट होने ने, राजनीति क चर्चा को और तीखा बना दिया। यह समाचार राहुल महाजन द्वारा लिखा गया है, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की राजनीति पर 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है, और उन्होंने हरियाणा, हिमाचल और महाराष्ट्र निकाय चुनावों को कवर किया है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद वे दिल्ली जाने के लिए बेंगलुरु से उड़âteau कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विमान में सस्स्ारमैया के साथ कुल 9 लोग, जिनमें केजे जॉर्ज और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल थे, सवार थे। विमान कुछ देर जयपुर पर रुका रहा और मौसम साफ होने के बाद तय दिल्ली भेजा गया। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिद्धारमैया से मुलाकात की, जिसकी राजनीतिक चर्चा भी हुई। सिद्धारमैयों का इस्तीफा देने से पहले लंबे समय से कार्य करता आ रहे नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बीच कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी रही थी। अब डीके शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ माना जा रहा है। सिद्धारमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा राज्यपाल के कार्यालय में जमा किया, क्योंकि राज्यपाल उस समय बाहर थे। पूरी घटनाक्रम, विशेष रूप से विमान के डायवर्ट होने ने, राजनीतिक चर्चा को और तीखा बना दिया। यह समाचार राहुल महाजन द्वारा लिखा गया है, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की राजनीति पर 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है, और उन्होंने हरियाणा, हिमाचल और महाराष्ट्र निकाय चुनावों को कवर किया है





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