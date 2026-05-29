कर्नाटक संकट: राज्यपाल की अनुपस्थिति में इस्तीफा संवैधानिक रूप से मान्य?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल की अनुपस्थिति में अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे संवैधानिक सवाल उठे। जानिए क्या कहता है संविधान।

कर्नाटक की राजनीति में हाल ही में एक नया मोड़ आया है, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को सौंप दिया। यह घटना उस समय हुई जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत राज्य से बाहर थे, राजस्थान गए हुए थे। इस स्थिति ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न को जन्म दिया: क्या राज्यपाल की शारीरिक उपस्थिति के बिना मुख्यमंत्री का इस्तीफा मान्य है?

सिद्धारमैया ने स्वयं कहा कि उन्होंने कांग्रेस की आला कमान के निर्देश पर इस्तीफा दिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्यपाल लौटने पर इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया गया है। हालांकि, इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में बहस छेड़ दी है कि क्या यह प्रक्रिया संवैधानिक मानदंडों का पालन करती है। भारतीय संविधान के धारा 163 और 164 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। धारा 163 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के संतोष तक पद पर बनी रहती है। हालांकि, इस्तीफे की प्रक्रिया के बारे में संविधान में विस्तृत प्रावधान नहीं हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को संबोधित करते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। संविधान की धारा 160 राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक स्थितियों में वैकल्पिक व्यवस्था की अनुमति देती है। ऐसे में, इस्तीफा आधिकारिक माध्यमों जैसे फैक्स, ईमेल या पत्र के जरिए भेजा जा सकता है। सिद्धारमैया द्वारा विशेष सचिव को इस्तीफा सौंपना इन परिस्थितियों में मान्य माना जा सकता है, जब तक राज्यपाल लौटकर औपचारिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस पूरे मामले ने संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को उजागर किया है, जो राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी संस्थागत निरंतरता बनाए रखती है। यदि राज्यपाल सिद्धारमैया के इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं, तो तब तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। यह घटना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रावधानों के महत्व को रेखांकित करती है, जहां प्रत्येक निर्णय कानून के ढांचे के तहत लिया जाता है। कर्नाटक की यह स्थिति भविष्य में इस तरह के संकटों से निपटने के लिए एक मिसाल भी बन सकती है, जिसमें राज्यपाल की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कर्नाटक सिद्धारमैया राज्यपाल इस्तीफा संविधान

United States Latest News, United States Headlines