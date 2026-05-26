कर्नाटक कांग्रेस क्राइसिस: आलाकमान ने सिद्धरामय्या को दिया राज्यसभा का ऑफर, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री एन. सिद्धरामय्या को राज्यसभा सांसद बनने का प्रस्ताव दिया है और डीके शिवकुमार को उनकी जगह लेने की चर्चा है। पार्टी आलाकमान ने सिद्धरामय्या को तैयार करने के लिए कहा है और वे 28 मई तक फैसला Announces कर सकते हैं।
कर्नाटक राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री एन.
सिद्धरामय्या को राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्रीय सरकार में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। सिद्धरामय्या की जगह डीके शिवकुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में लाने की भी चर्चा जोरी। हालांकि, कांग्रेस ने इन खबरों को आधिकारिक तौर पर नकार दिया है। सिद्धरामय्या ने दिल्ली में आलाकमान का निर्णय सुनकर अपने करीबी मंत्रियों से चर्चा की और फिर बेंगलूरु लौट गए। वे 28 मई को अपने फैसले का एलान कर सकते हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सिर्फ विधानपार्षद और राज्यसभा चुनाव उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। कर्नाटक में लगातार छह महीने से चल रही असंतुलन की बातें अब नाराजगी का कारण बन रही हैं। सिद्धरामय्या की उम्र 79 वर्ष है और पार्टी युवा नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहती है। डीके शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं। केरल में कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद जनता की पसंद के वी.
सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने से आलाकमान का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब कर्नाटक में भी आलाकमान अपने आदेश का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में सिद्धरामय्या को आखिरी बार मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी याद दिलाया जा रहा है। सिद्धरामय्या और शिवकुमार ने एक-दूसरे से बिना किसी तल्खी के बातचीत की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। महासचिव प्रियंका गांधी भी सक्रिय रहीं। शिवकुमार से मीडिया ने पूछा कि क्या वे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे चलना टिका। कांग्रेस आलाकमान का मुख्यमंत्री पद पर बदलाव का निर्णय सिद्धरामय्या को बता चुका है और उन्हें जल्द ही फैसला करने को कहा है
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