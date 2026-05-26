Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

कर्नाटक कांग्रेस क्राइसिस: आलाकमान ने सिद्धरामय्या को दिया राज्यसभा का ऑफर, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री

राजनीति News

कर्नाटक कांग्रेस क्राइसिस: आलाकमान ने सिद्धरामय्या को दिया राज्यसभा का ऑफर, डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री
कर्नाटक कांग्रेस क्राइसिससिद्धरामय्या राज्यसभा ऑफरडीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री
📆26-05-2026 21:49:00
📰rpbreakingnews
73 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 53%

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री एन. सिद्धरामय्या को राज्यसभा सांसद बनने का प्रस्ताव दिया है और डीके शिवकुमार को उनकी जगह लेने की चर्चा है। पार्टी आलाकमान ने सिद्धरामय्या को तैयार करने के लिए कहा है और वे 28 मई तक फैसला Announces कर सकते हैं।

कर्नाटक राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री एन.

सिद्धरामय्या को राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्रीय सरकार में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। सिद्धरामय्या की जगह डीके शिवकुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में लाने की भी चर्चा जोरी। हालांकि, कांग्रेस ने इन खबरों को आधिकारिक तौर पर नकार दिया है। सिद्धरामय्या ने दिल्ली में आलाकमान का निर्णय सुनकर अपने करीबी मंत्रियों से चर्चा की और फिर बेंगलूरु लौट गए। वे 28 मई को अपने फैसले का एलान कर सकते हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सिर्फ विधानपार्षद और राज्यसभा चुनाव उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। कर्नाटक में लगातार छह महीने से चल रही असंतुलन की बातें अब नाराजगी का कारण बन रही हैं। सिद्धरामय्या की उम्र 79 वर्ष है और पार्टी युवा नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहती है। डीके शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं। केरल में कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद जनता की पसंद के वी.

सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने से आलाकमान का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब कर्नाटक में भी आलाकमान अपने आदेश का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में सिद्धरामय्या को आखिरी बार मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी याद दिलाया जा रहा है। सिद्धरामय्या और शिवकुमार ने एक-दूसरे से बिना किसी तल्खी के बातचीत की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। महासचिव प्रियंका गांधी भी सक्रिय रहीं। शिवकुमार से मीडिया ने पूछा कि क्या वे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे चलना टिका। कांग्रेस आलाकमान का मुख्यमंत्री पद पर बदलाव का निर्णय सिद्धरामय्या को बता चुका है और उन्हें जल्द ही फैसला करने को कहा है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

कर्नाटक कांग्रेस क्राइसिस सिद्धरामय्या राज्यसभा ऑफर डीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री आलाकमान निर्णय कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Google Layoff: এবার কোর গ্রুপ থেকেও বিপুল ছাঁটাই! ভারত নিয়ে কী ভাবছে গুগল?Google Layoff: এবার কোর গ্রুপ থেকেও বিপুল ছাঁটাই! ভারত নিয়ে কী ভাবছে গুগল?Google announces more layoffs from its Core employees group
Read more »

Covid Vaccine: টিকায় বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিশ্বজুড়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কোভিশিল্ড প্রস্তুতকারী সংস্থাCovid Vaccine: টিকায় বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিশ্বজুড়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কোভিশিল্ড প্রস্তুতকারী সংস্থাAstraZeneca announces to withdraw covid vaccine globally sites commercial issues
Read more »

IPL 2024: অগোচরের নায়কদের জীবনে আচমকাই ধনবর্ষা! বিসিসিআইয়ের দরাজ পদক্ষেপে নেটপাড়ায় ঝড়IPL 2024: অগোচরের নায়কদের জীবনে আচমকাই ধনবর্ষা! বিসিসিআইয়ের দরাজ পদক্ষেপে নেটপাড়ায় ঝড়BCCI Announces Big Cash Reward For IPL Unsung Heroes
Read more »

T20 World Cup 2024: ভারত জিতলে কত ঢুুকবে পকেটে? আপনার ধারণারও বাইরে, এত টাকা কখনও দেয়নি আইসিসি!T20 World Cup 2024: ভারত জিতলে কত ঢুুকবে পকেটে? আপনার ধারণারও বাইরে, এত টাকা কখনও দেয়নি আইসিসি!ICC Announces Highest Ever Prize Money For T20 World Cup 2024
Read more »

West Bengal assembly by elections: রাজ্যে ফের ভোটের দামামা! ১০ জুলাই ভোট, ফল ঘোষণা ১৩-য়West Bengal assembly by elections: রাজ্যে ফের ভোটের দামামা! ১০ জুলাই ভোট, ফল ঘোষণা ১৩-য়election-commission-announces-bypolls-in-4-bengal assembly-constituencies maniktala-bagda-raiganj-ranaghat-dakshin
Read more »

Jagannath Temple: মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই জগন্নাথ মন্দির নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারেরJagannath Temple: মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই জগন্নাথ মন্দির নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারেরOdisha announces to reopen four entry gates of Puri Jagannath Temple
Read more »



Render Time: 2026-05-27 00:49:58