कर्नाटक में कांग्रेस ने एनडीए फॉर्मूले से सत्ता परिवर्तन का मार्ग दर्शाया, सिद्धारमैया ने दी इस्तीफे की घोषणा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नया सीएम बनाया गया, और कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के 'एनडीए फॉर्मूले' से सत्ता परिवर्तन को सुगम किया। नई सरकार में कई मंत्रियों का बदलाव और सामाजिक संतुलन के लिए दो उपमुख्यमंत्रियों की संभावना है।

कर्नाटक में राजनीति क परिदृश्य अब एक बड़े बदलाव के सामने खड़ा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें फिर से तेज हो गईं। पार्टी के वरिष्ठ राजनेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नई सरकार का मुख्य मंत्री माना जा रहा है, और यह निर्णय कई राजनीति क रणनीतियों के संगम पर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर देखी जाने वाली 'एनडीए फॉर्मूले' को अपनाया, जिसमें सत्ता परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए लीडरशिप रोटेशन, गठबंधन पुनर्संतुलन और केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से तय किया जाता है। सिद्धारमैया ने स्वयं ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में डीके शिवकुमार का नाम लेकर इस बदलाव को औपचारिक किया, जिससे पार्टी के भीतर संभावित असंतोष को कम करने का उद्देश्य रहा। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में जीत के बाद ही सीएम के पद पर दो प्रमुख नेताओं को क्रमिक रूप से बिठाने की योजना बनाई थी, जिसे राहुल गांधी ने 'रोटेशनल सीएम' कहा। उस समय सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता साझा करने पर मतभेद स्पष्ट थे, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस तनाव को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तय किया है। सिद्धारमैया के बेटा यतींद्र को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का वादा किया गया है, जिससे परिवारिक और राजनीति क दोनों स्तरों पर संतुलन बनाना आसान हो सके। केंद्र में उनकी संभावित भूमिका में राज्यसभा सदस्यता या ओबीसी मोर्चे की प्रमुख जिम्मेदारी शामिल हो सकती है, जबकि राज्य स्तर पर नई सरकार में 15 से 20 नए मंत्रियों की नियुक्ति की संभावना है। इस पुनर्गठन से वर्तमान 35 मंत्रियों में से लगभग 25 पदों में परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। सिक संधि के बाद, सिद्धारमैया ने 26 मई को राजभवन में राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया, जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस विधायकों के समर्थन पत्रों के आधार पर नई सरकार बनाने का दावा किया। नई सरकार के गठन के बाद दो उपमुख्यमंत्रियों की संभावनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें एक पद दलित नेता को और दूसरा पद लिंगायत या ओबीसी सदस्य को दिया जा सकता है। इस प्रकार के पद विभाजन से सामाजिक संतुलन और गठबंधन की स्थिरता को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। सिद्धारमैया के पहले के बहिष्कार और उनके समर्थकों के विरोध को देखते हुए, इस कदम ने पार्टी के भीतर संभावित फूट को रोकते हुए सत्ता परिवर्तन को सुगम बनाया है। इस नयी राजनीति क व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आगामी राज्यसभा और विधानपरिषद चुनावों में कांग्रेस को मजबूत मंच उपलब्ध कराना और विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे 'एंटी इंकबेंसी' के आरोपों को खत्म करना है। यह परिवर्तन न केवल कर्नाटक में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की रणनीतिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य अब एक बड़े बदलाव के सामने खड़ा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें फिर से तेज हो गईं। पार्टी के वरिष्ठ राजनेता और वर्तमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नई सरकार का मुख्य मंत्री माना जा रहा है, और यह निर्णय कई राजनीतिक रणनीतियों के संगम पर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर देखी जाने वाली 'एनडीए फॉर्मूले' को अपनाया, जिसमें सत्ता परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए लीडरशिप रोटेशन, गठबंधन पुनर्संतुलन और केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से तय किया जाता है। सिद्धारमैया ने स्वयं ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में डीके शिवकुमार का नाम लेकर इस बदलाव को औपचारिक किया, जिससे पार्टी के भीतर संभावित असंतोष को कम करने का उद्देश्य रहा। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में जीत के बाद ही सीएम के पद पर दो प्रमुख नेताओं को क्रमिक रूप से बिठाने की योजना बनाई थी, जिसे राहुल गांधी ने 'रोटेशनल सीएम' कहा। उस समय सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता साझा करने पर मतभेद स्पष्ट थे, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस तनाव को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तय किया है। सिद्धारमैया के बेटा यतींद्र को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का वादा किया गया है, जिससे परिवारिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संतुलन बनाना आसान हो सके। केंद्र में उनकी संभावित भूमिका में राज्यसभा सदस्यता या ओबीसी मोर्चे की प्रमुख जिम्मेदारी शामिल हो सकती है, जबकि राज्य स्तर पर नई सरकार में 15 से 20 नए मंत्रियों की नियुक्ति की संभावना है। इस पुनर्गठन से वर्तमान 35 मंत्रियों में से लगभग 25 पदों में परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। सिक संधि के बाद, सिद्धारमैया ने 26 मई को राजभवन में राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया, जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस विधायकों के समर्थन पत्रों के आधार पर नई सरकार बनाने का दावा किया। नई सरकार के गठन के बाद दो उपमुख्यमंत्रियों की संभावनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें एक पद दलित नेता को और दूसरा पद लिंगायत या ओबीसी सदस्य को दिया जा सकता है। इस प्रकार के पद विभाजन से सामाजिक संतुलन और गठबंधन की स्थिरता को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। सिद्धारमैया के पहले के बहिष्कार और उनके समर्थकों के विरोध को देखते हुए, इस कदम ने पार्टी के भीतर संभावित फूट को रोकते हुए सत्ता परिवर्तन को सुगम बनाया है। इस नयी राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आगामी राज्यसभा और विधानपरिषद चुनावों में कांग्रेस को मजबूत मंच उपलब्ध कराना और विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे 'एंटी इंकबेंसी' के आरोपों को खत्म करना है। यह परिवर्तन न केवल कर्नाटक में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की रणनीतिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है





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