कर्नाटक कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक बनाया, डीके शिवकुमार की जगह लीं

कर्नाटक कांग्रेस ने नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बाद संगठन में बड़े बदलाव किए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद पर बीके हरिप्रसाद नियुक्त किए गए हैं. साथ ही विधान परिषद चुनावों के लिए चार उम्मीदवारों की फिल कस ली गई है. सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नए आईएएस अधिकारियों को भी तैनात किया है.
कर्नाटक कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं. यह बदलाव कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं. पहली ओर, पार्टी ने डीके शिवकुमार , जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से विदा कर दिया है.
उनकी जगह बीके हरिप्रसाद को नयाँ अध्यक बनाया गया है. यह एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि यह पद प्रदेश में पार्टी की कमांड स्ट्रक्चर को संचालित करता है. इन बदलावों के पीछे एक मंचबंधी तैयारी हो रही थी क्योंकि कर्नाटक में नए सरकार का गठन हुआ है और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं. इसलिए उन्हें पार्टी की संगठनात्मक नियुक्तियों से मुक्त करना आवश्यक था.
आलाकमान सत्यव्रत यूपीए की अध्यक्षता में कांग्रेस की इस पद की ओर नज़र है. बीके हरिप्रसाद का नियुक्त इस संदेश का है कि पार्टी ऐसे व्यक्तियों को विश्वसनीयता और संगठन में गहरे जड़ों के कारण सिनियर पदों पर ले जा रही है. इसके अलावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद के लिए बीके हरिप्रसाद के साथ ही कांग्रेस ने विधान परिषद चुनावों के लिए भी अपनी फिल कस ली है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के लिए चार उम्मीदवारों के नामों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें बीके हरिप्रसाद, तिप्पन्नाप्पा कमकनूर, पीवी मोहन और शिवन्ना मल्लवल्ली शामिल हैं. यह दोहरे रूप से एक महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि विधान परिषद का कार्य विधायिका को बदलाव लाना और सरकार के कार्यों का समर्थन करना है. सरकार प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव कर रही है.
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में नए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया है. 1993 बैच के आईएएस तुषार गिरी नाथ को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है, जो नगर विकास विभाग का प्रभार भी संभालते रहेंगे. वहीं, 2008 बैच के आईएएस राजेंद्र चोलन पी को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही राजेंद्र चोलन को 'कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (KPCL) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
ये नियुक्तियां सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती हैं कि पescha और नगर विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना है. इस तरह, कर्नाटक में नई सरकार के दो महीने बाद बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं जो संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हैं
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