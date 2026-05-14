कर्नाटक के लिंगायत मठ के स्वामीजी पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

कर्नाटक के हरिहर स्थित वीरशैव पंचमसाली लिंगायत मठ के वचनानंद स्वामीजी पर एक 16 वर्षीय छात्र ने यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

कर्नाटक के हरिहर जिले में स्थित एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बड़े धार्मिक संस्थान, वीरशैव पंचमसाली लिंगायत मठ के प्रमुख वचनानंद स्वामीजी पर एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगा है। एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्र ने स्वामीजी पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय समाज को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि धार्मिक गुरुओं के प्रति लोगों के विश्वास पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित बालक के पिता, जो कि पेशे से एक साधारण मजदूर हैं, ने काफी साहस दिखाते हुए लक्ष्मेश्वर पुलिस स्टेशन में जाकर इस दर्दनाक मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की और आरोपी स्वामीजी के खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज की है। यह पूरा मामला केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी शिकायत नहीं है, बल्कि यह उन हजारों मासूम बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है जो शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में ऐसे मठों और आश्रमों में अपना भविष्य तलाशने आते हैं। शिकायत में दर्ज विवरण के अनुसार, यह घिनौना शोषण पिछले कई वर्षों से चल रहा था। पीड़ित छात्र वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक इस मठ में एक छात्र के रूप में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। आरोप है कि वचनानंद स्वामीजी अपनी धार्मिक सत्ता और सामाजिक प्रभाव का दुरुपयोग करते थे ताकि बच्चे उनके नियंत्रण में रहें। शिकायत में यह भयानक बात बताई गई है कि स्वामीजी बच्चों को बाथरूम में जाकर निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर करते थे। इससे भी अधिक भयावह आरोप यह है कि जब स्वामीजी स्वयं बिना कपड़ों के होते थे, तो वे बच्चों को अपने निजी अंगों की मालिश करने के लिए विवश करते थे। यह कृत्य केवल एक बच्चे के साथ नहीं, बल्कि मठ में रहने वाले अन्य छोटे छात्रों के साथ भी निरंतर किया जा रहा था। यह पूरी प्रक्रिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके बचपन और उनकी शारीरिक गरिमा के साथ एक क्रूर खिलवाड़ था। जिस स्थान को पवित्रता, नैतिकता और संयम का केंद्र माना जाना चाहिए था, वहीं पर मासूमों के साथ ऐसी दरिंदगी की गई, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जब भी कोई मासूम बच्चा स्वामीजी की इन गंदी हरकतों का विरोध करने की कोशिश करता था, तो उसके साथ बहुत ही बुरा और अमानवीय बर्ताव किया जाता था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, विरोध करने वाले बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता था और उन्हें शारीरिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता था। सजा के तौर पर उन्हें कई बार भोजन तक नहीं दिया जाता था ताकि वे डर के साये में रहें। स्वामीजी ने बच्चों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि वे इस बारे में किसी बाहरी व्यक्ति या अपने परिवार को बताने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। आरोपी ने बच्चों को जान से मारने की धमकियां भी दी थीं ताकि इस काले सच को कभी दुनिया के सामने न लाया जा सके। हालांकि, अंततः सच्चाई सामने आई और पुलिस ने कठोर कानूनी कदम उठाए हैं। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो विशेष रूप से नाबालिगों के यौन शोषण से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, मारपीट करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और आपराधिक धमकी देने के लिए धारा 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। यह घटना भारतीय समाज के उस काले पहलू को उजागर करती है जहां धर्म और आस्था की आड़ में जघन्य अपराध किए जाते हैं। जब एक आध्यात्मिक गुरु, जिसे समाज मार्गदर्शक मानता है, वही भक्षक बन जाए, तो आम जनता में असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। इस मामले ने कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच हो। लोग चाहते हैं कि आरोपी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग कर मासूम बच्चों के जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने का साहस न कर सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी और सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया जाएगा। इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी, उचित कानून का पालन और सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह घर हो, स्कूल हो या कोई धार्मिक संस्थान। कानून का शासन सर्वोपरि होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, न्याय की प्रक्रिया से ऊपर नहीं माना जा सकता.

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कर्नाटक पॉक्सो एक्ट यौन उत्पीड़न लिंगायत मठ अपराध

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