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कलकत्ता उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: बंगाल चुनावों के बीच सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां रद्द

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कलकत्ता उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: बंगाल चुनावों के बीच सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां रद्द
कलकत्ता उच्च न्यायालयपश्चिम बंगाल चुनावसहायक प्रोफेसर
📆18-04-2026 13:27:00
📰Amar Ujala
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए चुनाव आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसरों की पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित कारणों की कमी पाई।

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले को पलट दिया है। अदालत ने चुनाव ड्यूटी के लिए सहायक प्रोफेसर ों की पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई नियुक्तियों को रद्द करने का आ देश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब राज्य में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। इस फैसले ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया

है। मामले की जड़ें पश्चिम बंगाल सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई एक याचिका में हैं। इन याचिकाकर्ताओं, जो सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्यरत हैं, ने विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति को चुनौती दी थी। उनकी मुख्य दलील यह थी कि उनकी नियुक्ति उनके वेतन स्तर पर विचार किए बिना की गई थी, और उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपे गए थे जो उनकी विशेषज्ञता या वरिष्ठता के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों की मांग संबंधी चुनाव आयोग के परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्रुप ए के समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं, को मतदान केंद्र परिसर में कर्तव्यों के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में विशिष्ट कारण दर्ज न किए जाएं, जहां ऐसी नियुक्तियां अपरिहार्य हो जाती हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि यह नियम उनकी नियुक्ति के मामले में लागू नहीं होता, और नियुक्तियों के लिए कोई अपरिहार्य कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीरता से लिया और पाया कि नियुक्तियों के पीछे कोई ठोस और उचित कारण नहीं थे। अदालत ने विशेष रूप से यह माना कि अधिकारी उन अपरिहार्य परिस्थितियों को दर्शाने वाला कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिनके आधार पर ये नियुक्तियां की गई थीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति 16 फरवरी, 2010 के चुनाव आयोग के परिपत्र का उल्लंघन करती हुई पाई गई। यह परिपत्र उच्च शैक्षणिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करता है। हालांकि, चुनाव आयोग के वकील ने अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए लगभग 90,000 बूथों पर ड्यूटी संपन्न करानी है, ऐसे में अधिकारियों के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करना और सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ नियुक्तियों में ओवरलैपिंग की संभावना हो सकती है। इसके बावजूद, अदालत ने नियमों के उल्लंघन और कारणों के अभाव को अधिक महत्वपूर्ण माना। याचिकाकर्ताओं के संगठन में 300 से अधिक सदस्य होने का दावा किया गया है, हालांकि अदालत का यह आदेश वर्तमान में केवल याचिकाकर्ताओं पर ही लागू होता है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के संचालन और चुनाव आयोग की प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा

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