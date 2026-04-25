कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला: अतिसंवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बल की तैनाती वैध

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अतिसंवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। अदालत ने आयोग के फैसले को वैध ठहराया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य के अत्यंत संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अतिसंवेदनशील बूथ ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अधीन आती है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ, उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( सीआरपीएफ ) की तैनाती के निर्देश को चुनौती दी गई थी। यह याचिका आयोग के 18 अप्रैल को जारी किए गए एक निर्देश के खिलाफ थी, जिसमें खुफिया रिपोर्टों और अन्य सूचनाओं के आधार पर अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का निर्णय लिया गया था। तृणमूल कांग्रेस इस निर्णय के बाद अदालत पहुंची थी, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के वकील अनिर्वाण राय ने तर्क दिया कि केंद्रीय बल ों की तैनाती के संबंध में ' मैनुअल ऑन फोर्स डिप्लायमेंट ' का ठीक से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कम से कम छह महीने पहले, मतदान प्रक्रिया शुरू होने से काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। उनका दावा था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद दिए गए निर्देश उद्देश्यपूर्ण और अनुचित हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग के वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने अदालत को संविधान के अनुच्छेद 329(बी) के तहत चेतावनी दी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने 2023 के मैनुअल की धारा 1.

3 का भी हवाला दिया, जिसमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख है। नायडू ने अदालत को यह भी बताया कि आयोग ने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया है और तैनाती का निर्णय पूरी तरह से कानूनी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग का उद्देश्य केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय खुफिया रिपोर्टों और जमीनी हकीकत के आधार पर लिया गया था और इसमें किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं है। न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग पहले से ही की जा चुकी थी और जिला प्रशासन तथा पुलिस अधिकारी स्थिति से पूरी तरह से अवगत थे। अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक अधिकार हैं और इस मामले में आयोग ने अपने अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग किया है। इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जबकि चुनाव आयोग और विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया है। यह फैसला पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस मामले में अदालत का रुख यह दर्शाता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आयोग को स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों को और मजबूत करेगा





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