44 भक्त का पहला दल गगटक के नथल दर के माध्यम से तबत स्वयत्त क्षेत्र के पवत्र पथ पर आगे बढ़

कलश मानसरोवर यात्रा का पहला जत आज गगटक के शखर पर पहुँच गया। 44 प्रबल श्रद्धलओं के इस दल में 32 पुरुष और 12 महिलएँ शामिल हैं, जिनकी आय 18 से 70 वर्ष के बीच है। उन्होंने दिल्ली के बगडगरा हवाई अड्ड से यात्रा शुरू की और गगटक के चहल-पहल भरे बाजर से गुज़री, जहाँ उन्होंने तबत के पवत्र पथ पर अपनी आधत्मक यात्रा के प्रति दृढ़ नश्चय व्यक्त किया। इस दल के साथ दो लाइन अधिकारी और एक चिकित्सक भी हैं, जो पूरे मार्ग में स्वास्थ्य संबंध सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, नथल दर के माध्यम से तबत स्वयत्त क्षेत्र में प्रस्थान की योजनएँ 216 जून के लिए निर्धारित हैं, जबकि 20 जून को पहले जत को दर से पार कराने का निर्णय लिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत 2015 में हुई थी, परतु डकलम क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थयों के कारण इसे कुछ वर्षों के लिए स्थगत करना पड़ा। 2025 में यात्रा को पुन आरभ करने का निर्णय लिया गया, और यह पहला दल अब नथल मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यात्रयों के लिए नथल दर एक कठिन एवं प्रतिष्ठत पथ है, जहाँ ऊचई के साथ-साथ वयमडलीय परिवर्तन भी तेज से होते हैं। इसलिए, सुरक्षा और स्वस्थमरदर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। दल के बुज़र्ग वरिष्ठ ने इस यात्रा को अपने जीवन का एक आधत्मक मुकम माना है, और वे इस पथ पर ईशरीय दन की उम्मीद रखते हैं। सकम के गगटक में पहुँचते ही यात्रयों ने भव्य कांग्रेस की छया में एकत्र होकर आधत्मक साधनएं की। उन्होंने नथल दर से होते हुए तबत दक्षिण प्रमुख पवत्र पथ का अनुभव किया। उनकी रनक और भक्त ि भावना ने न केवल यात्रयों को बल्कि पर्यवेक्षकों को भी प्रेरत किया। गुरओं और यात्रयों के बीच की बातचीत ने इस यात्रा के सांस्कतिक महत्व को रखकत किया। इसके अलावा, दल के समर्थन में स्थानीय स्वयंसेवकों और सुरक्षा दल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभई। प्रस्थान से पहले यात्रयों ने कस्टम, पासपर्ट और सीमा संबंध औपचारकतएं पूरी की, और इसके पशत 20 जून को नथल दर से होकर तबत स्वयत्त क्षेत्र में पहली बार प्रवेश हुआ। यह यात्रा एक नई शुरुआत की प्रतीक है जो भारतीय आधत्मक यात्रओं को फिर से ऊर्जा देती है। यात्रयों का मानना है कि इस पछपथ पर प्रस्थान से वे अपनी आतरिक शति और मानवलप का अनुभव करेंगे। इस पथ पर आयोजकों ने यात्रयों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य जच, खाद व्यवस्था और आपतकालन योजनओं का विशेष ध्यान रखा है। वर्ष 2025 में यह यात्रा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती रहेगी, और भविष्य में और भी बड़े दल इस पथ पर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं.

कलश मानसरोवर यात्रा का पहला जत आज गगटक के शखर पर पहुँच गया। 44 प्रबल श्रद्धलओं के इस दल में 32 पुरुष और 12 महिलएँ शामिल हैं, जिनकी आय 18 से 70 वर्ष के बीच है। उन्होंने दिल्ली के बगडगरा हवाई अड्ड से यात्रा शुरू की और गगटक के चहल-पहल भरे बाजर से गुज़री, जहाँ उन्होंने तबत के पवत्र पथ पर अपनी आधत्मक यात्रा के प्रति दृढ़ नश्चय व्यक्त किया। इस दल के साथ दो लाइन अधिकारी और एक चिकित्सक भी हैं, जो पूरे मार्ग में स्वास्थ्य संबंध सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, नथल दर के माध्यम से तबत स्वयत्त क्षेत्र में प्रस्थान की योजनएँ 216 जून के लिए निर्धारित हैं, जबकि 20 जून को पहले जत को दर से पार कराने का निर्णय लिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत 2015 में हुई थी, परतु डकलम क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थयों के कारण इसे कुछ वर्षों के लिए स्थगत करना पड़ा। 2025 में यात्रा को पुन आरभ करने का निर्णय लिया गया, और यह पहला दल अब नथल मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यात्रयों के लिए नथल दर एक कठिन एवं प्रतिष्ठत पथ है, जहाँ ऊचई के साथ-साथ वयमडलीय परिवर्तन भी तेज से होते हैं। इसलिए, सुरक्षा और स्वस्थमरदर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। दल के बुज़र्ग वरिष्ठ ने इस यात्रा को अपने जीवन का एक आधत्मक मुकम माना है, और वे इस पथ पर ईशरीय दन की उम्मीद रखते हैं। सकम के गगटक में पहुँचते ही यात्रयों ने भव्य कांग्रेस की छया में एकत्र होकर आधत्मक साधनएं की। उन्होंने नथल दर से होते हुए तबत दक्षिण प्रमुख पवत्र पथ का अनुभव किया। उनकी रनक और भक्ति भावना ने न केवल यात्रयों को बल्कि पर्यवेक्षकों को भी प्रेरत किया। गुरओं और यात्रयों के बीच की बातचीत ने इस यात्रा के सांस्कतिक महत्व को रखकत किया। इसके अलावा, दल के समर्थन में स्थानीय स्वयंसेवकों और सुरक्षा दल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभई। प्रस्थान से पहले यात्रयों ने कस्टम, पासपर्ट और सीमा संबंध औपचारकतएं पूरी की, और इसके पशत 20 जून को नथल दर से होकर तबत स्वयत्त क्षेत्र में पहली बार प्रवेश हुआ। यह यात्रा एक नई शुरुआत की प्रतीक है जो भारतीय आधत्मक यात्रओं को फिर से ऊर्जा देती है। यात्रयों का मानना है कि इस पछपथ पर प्रस्थान से वे अपनी आतरिक शति और मानवलप का अनुभव करेंगे। इस पथ पर आयोजकों ने यात्रयों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य जच, खाद व्यवस्था और आपतकालन योजनओं का विशेष ध्यान रखा है। वर्ष 2025 में यह यात्रा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती रहेगी, और भविष्य में और भी बड़े दल इस पथ पर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं





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