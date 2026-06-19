कल का मौसम 20 जून: 8 घंटों के अंदर 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से हवा;

देश के कई राज्यों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 8 से 48 घंटों के बीच 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

कल का मौसम 20 जून: 8 घंटों के अंदर 19 राज्यों में तूफान ी आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से हवा; IMD अपडेटTomorrow Weather: देश के कई राज्यों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 8 से 48 घंटों के बीच 19 राज्यों में तूफान ी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।देश के कई राज्यों में जहां एक ओर भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने 19 राज्यों में आंधी- तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज बारिश हो सकती है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि मौसम विभाग इन जगहों पर अगले 8 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 23 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी अगले सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में IMD ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कई हिस्सों में 20 से 24 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। IMD ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, कोंकण-गोवा, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी- तूफान आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में कल यानी 20 जून को आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। IMD के मुताबिक, दिल्ली के आसमान पर 21 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जबकि तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं 22 जून को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन आंधी या बारिश होने की संभावना काफी कम है।बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, संभाल, बरेली, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर में मौसम विभाग ने कल यानी 20 जून को लू चलने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, पूर्वी यूपी में 24 जून को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी यूपी में 20 जून को हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 20 जून को बिहार के वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पटना, नालंदा, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर समेत अधिकांश जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में हीटवेव की यह स्थिति 22 जून तक बनी रहेगी। जबकि 23 जून को राज्य में मानसून का असर दिखना शुरू हो सकता है। 23 से 25 जून के दौरान मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसार, भटिंडा में मौसम विभाग ने कल यानी 20 जून को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 60 की स्पीड से हवा भी चल सकती है। IMD के अनुसार, 22 जून के दौरान बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान में पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में आंधी- तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।हिमाचल प्रदेश में आंधी- तूफान के साथ बारिश का अलर्ट (20-22 जून).

कल का मौसम 20 जून: 8 घंटों के अंदर 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से हवा; IMD अपडेटTomorrow Weather: देश के कई राज्यों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 8 से 48 घंटों के बीच 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।देश के कई राज्यों में जहां एक ओर भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने 19 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज बारिश हो सकती है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि मौसम विभाग इन जगहों पर अगले 8 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 23 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी अगले सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में IMD ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कई हिस्सों में 20 से 24 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है।IMD ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, कोंकण-गोवा, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आ सकता है।मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में कल यानी 20 जून को आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। IMD के मुताबिक, दिल्ली के आसमान पर 21 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जबकि तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं 22 जून को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन आंधी या बारिश होने की संभावना काफी कम है।बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, संभाल, बरेली, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर में मौसम विभाग ने कल यानी 20 जून को लू चलने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, पूर्वी यूपी में 24 जून को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी यूपी में 20 जून को हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है।मौसम विभाग ने 20 जून को बिहार के वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पटना, नालंदा, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर समेत अधिकांश जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में हीटवेव की यह स्थिति 22 जून तक बनी रहेगी। जबकि 23 जून को राज्य में मानसून का असर दिखना शुरू हो सकता है। 23 से 25 जून के दौरान मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसार, भटिंडा में मौसम विभाग ने कल यानी 20 जून को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 60 की स्पीड से हवा भी चल सकती है। IMD के अनुसार, 22 जून के दौरान बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है।मौसम विभाग ने राजस्थान में पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।हिमाचल प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट (20-22 जून)





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