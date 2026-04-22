कल 23 अप्रैल का राशिफल: मेष, कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत

कल 23 अप्रैल का राशिफल बताता है कि चंद्रमा के गोचर और बनने वाले योगों के कारण मेष, कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन शुभ और लाभदायक रहेगा। विभिन्न राशियों के लिए विस्तृत भविष्यवाणियां और उपाय दिए गए हैं।

कल 23 अप्रैल का राशिफल बताता है कि, कल चंद्रमा का संचार पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र से मिथुन उपरांत कर्क राशि में होगा। ऐसे में चंद्रमा कल सूर्य से तीसरे उपरांत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे कल वरिष्ठ योग बनेगा। साथ ही कल चंद्रमा और गुरु गजकेसरी योग भी बनाएंगे। और स्वराशि के चंद्रमा होने से कल गौरी योग का भी संयोग बनेगा। ऐसे में कल गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की कृपा से मेष , कर्क , कन्या , तुला और मीन राशि के जातको के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। आइए विस्तार पूर्वक जानते हें कल 23 अप्रैल का राशिफल और साथ ही जानते हें कल गुरुवार के दिन किन उपाय ों को करने से आपको फायदा मिल सकता है। मेष राशि के लिए कल का राशिफल : आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा मेष राशि के लिए कल गुरुवार का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। आप कल बहुत ही धैर्य और समझदारी से अपने कठिन काम को निपटाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक योजनाओं को आपके गति मिलेगी और कारोबार में कमाई बढ़ने से आपको खुशी भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। किसी कारणवश यात्रा का भी संयोग बन सकता है। पिता और चाचा के साथ तालमेल बनाकर रखना आपके हित में रहेगा। पड़ोसियों से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन सामाजिक मामलों में बिना मतलब सलाह देने और विवाद में उलझने से आपको बचना चाहिए। आपका आत्मविश्वास और साहस भी आपको आज सफलता प्रदान करने में सहायक रहेगा। मेष राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : सूर्यदेव को कुमकुम मिले जल से अर्घ्य दें। कर्क राशि के लिए कल का राशिफल : निकट संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा कर्क राशि के जातको के लिए कल गुरुवार का दिन शुरुआत में मानसिक उलझन भरा रह सकता है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दोपहर के बाद स्थिति में सुधार दिखने लगेगा और आप मनोरंजक एवं सुखद समय का आनंद ले पाएंगे। विशेष रूप से आपको परिवार और निकट संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी व्यवहार कुशलता और चतुराई से आप हर स्थिति को संभालने में सफलता पाएंगे। आर्थिक पक्ष आपका आज सामान्य रहेगा बस ध्यान रखें कि अनावश्यक खर्च न हो जाए। आपके लिए यह भी जरूरी है कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय खुलकर बोलना सीखें। कार्यक्षेत्र में आपको किसी काम को लेकर नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वेतन वृद्धि की बात चल रही है तो यहां आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है। कर्क राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ करें और भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। कन्या राशि के लिए कल का राशिफल : सुख साधनों के आगमन का संयोग बनेगा कन्या राशि के जातको के लिए कल का दिन परिश्रम के साथ ही साथ सफलता दिलाने वाला रहेगा। दिन के आरंभ में सेहत में कुछ नरमी रह सकती है जो दिन के बढ़ने के साथ दूर हो जाएगी। आप अपने कामकाज में सफलता पाएंगे। घर में आपके सुख साधनों के आगमन का संयोग बनेगा। साथ ही आपको निकट संबंधियों से मिलने का भी मौका मिलेगा। आप कल बिजनेस में लाभ के लिए किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का संयोग बनेगा। साथ ही आपको संतान की ओर से भी खुशी मिलेगी। आपके परिवार में किसी शुभ आयोजन का भी संयोग बनने वाला है। कन्या राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : गायत्री मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। तुला राशि के लिए कल का राशिफल : लाभदायक डील मिलने की खुशी होगी तुला राशि के जातकों के लिए कल गुरुवार का दिन सुखद रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो वह दूर हो सकता है। आपको कल आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के सपोर्ट से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। आर्थिक लाभ का भी आपको मौका मिलेगा। कोई लाभदायक डील मिलने की खुशी होगी। ससुराल पक्ष के संबंधियों के आपको फायदा हो सकता है। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, वैसे इसके कारण आपको अपनी कुछ बातों में समझौता भी करना पड़ सकता है। सुख के साधनों की प्राप्ति होगी और आपको मनोरंजक यात्रा का भी मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। लव लाइफ में आपको रोमांटिक समय बिताने का मौका मिल सकता है। तुला राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : पीले चंदन का तिलक लगाएं, वाणी को संयमित रखें। मीन राशि के लिए कल का राशिफल : रचनात्मक क्षमता आपको सफलता प्रदान करेगी कल का दिन मीन राशि के जातको के लिए शुभ लाभदायक रहने वाला है। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यो में आपकी रुचि रहेगी और परिवार के बड़ो से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। सितारे कहते हैं कि आपकी बातचीत की कला और रचनात्मक क्षमता आपको सफलता प्रदान करेगी। सरकारी क्षेत्र के काम में आप थोड़ी परेशानी के बाद सफलता पाएंगे। बिजनेस में आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गृह निर्माण संबंधी वस्तुओं के कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। आप खर्च पर कंट्रोल करके बचत योजनाओं में भी धन लगा सकते हैं। सितारे यह भी कहते हैं कि दीर्घकालीन लाभ का कुछ संयोग बन सकता है। मीन राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : आपको उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए.

कल 23 अप्रैल का राशिफल बताता है कि, कल चंद्रमा का संचार पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र से मिथुन उपरांत कर्क राशि में होगा। ऐसे में चंद्रमा कल सूर्य से तीसरे उपरांत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे कल वरिष्ठ योग बनेगा। साथ ही कल चंद्रमा और गुरु गजकेसरी योग भी बनाएंगे। और स्वराशि के चंद्रमा होने से कल गौरी योग का भी संयोग बनेगा। ऐसे में कल गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की कृपा से मेष, कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि के जातको के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। आइए विस्तार पूर्वक जानते हें कल 23 अप्रैल का राशिफल और साथ ही जानते हें कल गुरुवार के दिन किन उपायों को करने से आपको फायदा मिल सकता है। मेष राशि के लिए कल का राशिफल : आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा मेष राशि के लिए कल गुरुवार का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। आप कल बहुत ही धैर्य और समझदारी से अपने कठिन काम को निपटाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक योजनाओं को आपके गति मिलेगी और कारोबार में कमाई बढ़ने से आपको खुशी भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। किसी कारणवश यात्रा का भी संयोग बन सकता है। पिता और चाचा के साथ तालमेल बनाकर रखना आपके हित में रहेगा। पड़ोसियों से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन सामाजिक मामलों में बिना मतलब सलाह देने और विवाद में उलझने से आपको बचना चाहिए। आपका आत्मविश्वास और साहस भी आपको आज सफलता प्रदान करने में सहायक रहेगा। मेष राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : सूर्यदेव को कुमकुम मिले जल से अर्घ्य दें। कर्क राशि के लिए कल का राशिफल : निकट संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा कर्क राशि के जातको के लिए कल गुरुवार का दिन शुरुआत में मानसिक उलझन भरा रह सकता है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दोपहर के बाद स्थिति में सुधार दिखने लगेगा और आप मनोरंजक एवं सुखद समय का आनंद ले पाएंगे। विशेष रूप से आपको परिवार और निकट संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी व्यवहार कुशलता और चतुराई से आप हर स्थिति को संभालने में सफलता पाएंगे। आर्थिक पक्ष आपका आज सामान्य रहेगा बस ध्यान रखें कि अनावश्यक खर्च न हो जाए। आपके लिए यह भी जरूरी है कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय खुलकर बोलना सीखें। कार्यक्षेत्र में आपको किसी काम को लेकर नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वेतन वृद्धि की बात चल रही है तो यहां आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है। कर्क राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ करें और भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। कन्या राशि के लिए कल का राशिफल : सुख साधनों के आगमन का संयोग बनेगा कन्या राशि के जातको के लिए कल का दिन परिश्रम के साथ ही साथ सफलता दिलाने वाला रहेगा। दिन के आरंभ में सेहत में कुछ नरमी रह सकती है जो दिन के बढ़ने के साथ दूर हो जाएगी। आप अपने कामकाज में सफलता पाएंगे। घर में आपके सुख साधनों के आगमन का संयोग बनेगा। साथ ही आपको निकट संबंधियों से मिलने का भी मौका मिलेगा। आप कल बिजनेस में लाभ के लिए किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का संयोग बनेगा। साथ ही आपको संतान की ओर से भी खुशी मिलेगी। आपके परिवार में किसी शुभ आयोजन का भी संयोग बनने वाला है। कन्या राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : गायत्री मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। तुला राशि के लिए कल का राशिफल : लाभदायक डील मिलने की खुशी होगी तुला राशि के जातकों के लिए कल गुरुवार का दिन सुखद रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो वह दूर हो सकता है। आपको कल आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के सपोर्ट से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। आर्थिक लाभ का भी आपको मौका मिलेगा। कोई लाभदायक डील मिलने की खुशी होगी। ससुराल पक्ष के संबंधियों के आपको फायदा हो सकता है। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, वैसे इसके कारण आपको अपनी कुछ बातों में समझौता भी करना पड़ सकता है। सुख के साधनों की प्राप्ति होगी और आपको मनोरंजक यात्रा का भी मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। लव लाइफ में आपको रोमांटिक समय बिताने का मौका मिल सकता है। तुला राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : पीले चंदन का तिलक लगाएं, वाणी को संयमित रखें। मीन राशि के लिए कल का राशिफल : रचनात्मक क्षमता आपको सफलता प्रदान करेगी कल का दिन मीन राशि के जातको के लिए शुभ लाभदायक रहने वाला है। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यो में आपकी रुचि रहेगी और परिवार के बड़ो से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। सितारे कहते हैं कि आपकी बातचीत की कला और रचनात्मक क्षमता आपको सफलता प्रदान करेगी। सरकारी क्षेत्र के काम में आप थोड़ी परेशानी के बाद सफलता पाएंगे। बिजनेस में आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गृह निर्माण संबंधी वस्तुओं के कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। आप खर्च पर कंट्रोल करके बचत योजनाओं में भी धन लगा सकते हैं। सितारे यह भी कहते हैं कि दीर्घकालीन लाभ का कुछ संयोग बन सकता है। मीन राशि के लिए कल कल गुरुवार के उपाय : आपको उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए





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