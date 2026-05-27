कल 28 मई का राशिफल, नवम पंचम योग का संयोग, वृषभ, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए लाभदायक दिन

कल 28 मई का राशिफल, जिसमें नवम पंचम योग का संयोग, वृषभ, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए लाभदायक दिन, भाग्य देगा साथ। कल गुरुवार का दिन वृषभ, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए शुभ लाभदायक रहेगा।

कल 28 मई का राशिफल , जिसमें नवम पंचम योग का संयोग, वृषभ , तुला , मकर समेत कई राशियों के लिए लाभदायक दिन , भाग्य देगा साथ। कल गुरुवार का दिन वृषभ , तुला , मकर समेत कई राशियों के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। तो आइए जानते हैं 28 मई का राशिफल । कल 28 मई दिन है गुरुवार और संयोग से कल चंद्रमा का गोचर शुक्र की राशि तुला में होने जा रहा है। और इस पर चंद्रमा का गुरु और शुक्र के साथ नवम पंचम योग बन रहा है। जबकि गुरु और शुक्र की भी युति रहने से गजलक्ष्मी योग का भी संयोग बन रहा है। साथ ही कल चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी ऐसे में कल चंद्र मंगल योग का भी संयोग बनेगा। इन ग्रह स्थितियों के बीच कल 28 मई का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं कल यानी 28 मई का राशिफल .

कल 28 मई का राशिफल, जिसमें नवम पंचम योग का संयोग, वृषभ, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए लाभदायक दिन, भाग्य देगा साथ। कल गुरुवार का दिन वृषभ, तुला, मकर समेत कई राशियों के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। तो आइए जानते हैं 28 मई का राशिफल। कल 28 मई दिन है गुरुवार और संयोग से कल चंद्रमा का गोचर शुक्र की राशि तुला में होने जा रहा है। और इस पर चंद्रमा का गुरु और शुक्र के साथ नवम पंचम योग बन रहा है। जबकि गुरु और शुक्र की भी युति रहने से गजलक्ष्मी योग का भी संयोग बन रहा है। साथ ही कल चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी ऐसे में कल चंद्र मंगल योग का भी संयोग बनेगा। इन ग्रह स्थितियों के बीच कल 28 मई का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं कल यानी 28 मई का राशिफल





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