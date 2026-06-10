कश्मीर में विकास और सुरक्षा में नए मानक स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कश्मीर के पूर्णीकरण और नए संकल्पों पर जोर दिया। फिल्म उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र और स्थानीय व्यवसायों में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है।

कश्मीर में विकास और सुरक्षा का नया दौर शुरू हो चुका है। संजय सेठ ने कहा कि जम्मू- कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। यहां विकास और रोजगार की बयार बह रही है। सुरक्षा का वातावरण बहाल हो चुका है। बीते वर्ष 400 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई। 2500 करोड़ की लागत से एम्स बन रहे हैं। सात नए मेडिकल कालेज संचालित होंगे। स्थानीय उद्योगों और पर्यटन को नई गति मिली है। निर्मित क्रिकेट बैट की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी। फिल्म शूटिंग के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कश्मीर अब विकसित भारत-2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां द्रुत विकास हो रहा है। कश्मीर हमारी आन-बान-शान है। यह भारत का मस्तक है। जो इसकी तरफ बुरी नजर से देखेगा, वह भुगतेगा। यहां सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना हुआ है। पिछले वर्ष फिल्म शूटिंग में बढ़ोतरी हुई। युवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उभरे हैं। संजय सेठ ने कहा कि कश्मीर का बदलाव अब रुकने वाला नहीं है.

कश्मीर में विकास और सुरक्षा का नया दौर शुरू हो चुका है। संजय सेठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। यहां विकास और रोजगार की बयार बह रही है। सुरक्षा का वातावरण बहाल हो चुका है। बीते वर्ष 400 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई। 2500 करोड़ की लागत से एम्स बन रहे हैं। सात नए मेडिकल कालेज संचालित होंगे। स्थानीय उद्योगों और पर्यटन को नई गति मिली है। निर्मित क्रिकेट बैट की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी। फिल्म शूटिंग के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कश्मीर अब विकसित भारत-2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां द्रुत विकास हो रहा है। कश्मीर हमारी आन-बान-शान है। यह भारत का मस्तक है। जो इसकी तरफ बुरी नजर से देखेगा, वह भुगतेगा। यहां सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना हुआ है। पिछले वर्ष फिल्म शूटिंग में बढ़ोतरी हुई। युवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उभरे हैं। संजय सेठ ने कहा कि कश्मीर का बदलाव अब रुकने वाला नहीं है





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