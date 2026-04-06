कश्मीर में केसर पर संकट: साही कीटों के हमले से खतरे में लाल सोना

कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में केसर की फसलों पर भारतीय धारीदार साही नामक कीटों के हमले से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे केसर उत्पादन में भारी गिरावट आई है। किसानों की आजीविका खतरे में है और सरकार द्वारा सुझाए गए उपाय अपर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं।

श्रीनगर: कश्मीर के लाल सोने, यानी केसर पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है। पंपोर के किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक खतरनाक कीट केसर की फसल ों को नुकसान पहुंचा रहा है। पुलवामा जिले में श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित पंपोर , केसर उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहां कीमती फसल ों में से एक केसर को यह कीट , जिसे निशाचर कृंतक या भारतीय धारीदार साही के रूप में जाना जाता है, नष्ट कर रहा है। यह कीट जमीन के नीचे केसर के कंदों को खा रहा है, जिससे फसल ें खिलने से पहले ही खोखली

हो रही हैं। कंद क्रोकस सैटिवस पौधे का भूमिगत, कंद जैसा तना होता है, जिससे शरद ऋतु में खिलने वाले बैंगनी फूल और केसर मसाले के लिए इस्तेमाल होने वाला कीमती लाल स्टिग्मा प्राप्त होता है। इसे कश्मीरी में कोंग, हिंदी में केसर और फारसी में जफरन के नाम से जाना जाता है।\नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंपोर विधायक, हसनैन मसूदी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और चेतावनी दी कि इस विनाश की गति कश्मीर के केसर को आने वाले वर्षों में पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। उन्होंने कहा कि साही केसर की जड़ों को चट कर रहे हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आई है। डेढ़ दशक पहले, यहां लगभग 22,000 किलोग्राम केसर का उत्पादन होता था, जो अब घटकर लगभग 1,000 किलोग्राम रह गया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस संकट पर चर्चा हुई, जिसमें वन मंत्री जावेद अहमद राणा ने इस समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन्यजीव और वन विभाग की टीमें पंपोर के केसर पठार में नुकसान का आकलन कर रही हैं और संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण कर रही हैं। हालांकि, मसूदी ने जमीनी हकीकत को अधिक गंभीर बताते हुए इस बात का खंडन किया। उनका कहना था कि वन्यजीव सर्वेक्षण ठीक से नहीं हो रहा है और किसानों को हो रहे नुकसान का सही आकलन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई किसानों को अपनी फसलों में 80% तक का नुकसान हुआ है। पंपोर के ख्रेव में, जो श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है, केसर का उत्पादन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जबकि एक समय में इसका योगदान कुल 22,000 किलोग्राम उपज में लगभग 4,000 किलोग्राम था।\वन्यजीव विशेषज्ञ इस वृद्धि के कई कारणों पर प्रकाश डालते हैं। वनों की कटाई से प्राकृतिक आवास सिकुड़ गए हैं, जिससे साही खेती योग्य भूमि की ओर धकेल दिए गए हैं। शिकारी जानवरों, विशेषकर तेंदुओं की घटती संख्या ने उनकी आबादी पर नियंत्रण रखने वाले एक महत्वपूर्ण कारक को हटा दिया है। सर्दियों के गर्म होने से भोजन खोजने का समय बढ़ गया है, जिससे चूहे साल भर अधिक समय तक सक्रिय रह पाते हैं। सरकार ने किसानों को कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे कि चूहों के आश्रय स्थलों को साफ करना, बिल खोदने से रोकने के लिए बाड़ लगाना, पेड़ों के तनों को रंगना या बोरी से लपेटना, काली मिर्च आधारित जैविक विकर्षक का छिड़काव करना और बिलों के पास नेफ़थलीन रखना। लेकिन मसूदी का मानना है कि किसान अकेले इस बोझ को नहीं उठा सकते। उन्होंने पूछा कि रोडमैप तो तैयार है, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? किसानों के पास संसाधनों की कमी है, और सरकारी कार्रवाई के बिना खेती छोड़ दी जाएगी। झेलम नदी के किनारे बसे पम्पोर के करेवा पहाड़ी इलाकों पर यह संकट मंडरा रहा है, जिसे लंबे समय से घाटी का केसर सेंटर माना जाता रहा है। सदियों से इस मसाले ने यहां के लोगों को आजीविका और पहचान दी है। अगर केसर के पौधे इसी तरह जमीन के नीचे से नष्ट होते रहे, तो शायद फूल खिलना बंद हो जाएं, जिससे किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा





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