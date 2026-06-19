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कष मूल मंत्र: मन को शति और जीवन में मार्गदर्शक शक्ति

Spirituality News

कष मूल मंत्र: मन को शति और जीवन में मार्गदर्शक शक्ति
कष मूल मन्त्रसस्कतिक मंत्रधन
📆19-06-2026 13:58:00
📰Dainik Jagran
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शकष के अष्टक्षर मंत्र के अर्थ, आधत्मक लाभ और रोजना जाप के माध्यम से तनाव व मनशति को कैसे संगठत करें, इसका विस्तत वर्णन।

कष मूल मंत्र, अथवा कृष्ण अष्टक्षर मंत्र, हिन्द धर्म के पवत्र संस्कत परम्परा का एक अभन्न भाग है। यह मंत्र, 'ॐ कृष्णय वसदवय हरये परमत्मने प्रणतः क्लशनशय गोवदय नम नम', भगवान कृष्ण के प्रति अटट भक्ति व श्रद्ध का प्रतीक है। यद्यप शब्द की संख्या कम है, परतु प्रत्येक अक्षर में निरकार देवता के असीम गुण उतर्ण हैं। 'कषय' से अर्थ है वह जिसे देखकर हर प्रणी समर्पत हो जाए; 'वासदवय' से ततर है अनन्त के पुत्र; 'हरये' से ज्ञत होता है वह जो सभी दुःख को हरता है; 'परमत्मने' इसका आशय है परम दिवता; तथा 'गोवदय' से अभपत है वह जो सभी जीव व मनष्य की इद्रयों का रक्षक है। इस संक्षप शक को जाप करने पर मन की अनयमतताओं के घघट हटते हैं और आत्म में शांतपर्ण एकगता बसती है। यह न केवल कर्मशीलता बढ़ता है, बल्कि धर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। रजना इस मंत्र को १०८ बार जाप करने से जीवन की विभिन्न कहरयों को परसन्नता के साथ सामना करने की शक्ति मिलती है। अध्ययनों के अनुसार, नियमित जाप से मस्तष में डपमन तथा सेरटनन स्तर संतलत होते हैं, जिसके फलस्वरप तनाव, भय व क्रध जैसी नकारत्मक भावनएँ कम होती हैं। साथ ही, यह मनवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के भीतर 'कर्तव्यभावना' तथा 'सहानभति' विकसित करता है, जिसे देखें तो जीवन के निर्णय-निर्धरक क्षण में स्पष्टता और विवक पाया जाता है। गृहस्थ के लिये यह मंत्र पूजा, आरती और ध्यान के समय अति आदर्श है, क्योंकि इससे आत्म शद्ध होती है और घर का माहल पवत्र बनता है। यदि किसी क्षण मन विचलत हो, तो आँखे बंद करतु इस मंत्र को मन में उच्चरित करने से पुरभाव अनुभव होता है और सोच में शांतता लौट आती है। इस पवत्र शक को अपने दैनिक जीवन में समवष्ट करने का तरीका सरल है। सुबह उठते ही जागति के तुरंत बाद, शुभ संध के दौरान, या भोजन के बाद सन्नट के क्षण में इसका जाप मंचत करें। एक छोटी मेणबत्ती जलकर या किसी छोटे फूल का अर्चन कर के यह अभ्यास अधिक पवत्र प्रतीत होता है। आधुनिक यग की तग समयसूची के बीच भी, केवन मिनट के लिए इस मंत्र को पाठ करना, फिर भी मन को शथल कर समय की तन-तान को मंद कर देता है। यह विनमता, करण व नसर्थ प्रेम की भावनओं को जागत करता है, जिससे मनष्य अपने व्यवहार में जीवन के प्रति नया दृष्टकोण प्राप्त करता है। अत झकए कि कैसे ये कुछ शब्द वक, न केवल आपकी दनदन ज़दगी को सरल बनते हैं, बल्कि दवीय संबंध को भी गहरा करते हैं.

कष मूल मंत्र, अथवा कृष्ण अष्टक्षर मंत्र, हिन्द धर्म के पवत्र संस्कत परम्परा का एक अभन्न भाग है। यह मंत्र, 'ॐ कृष्णय वसदवय हरये परमत्मने प्रणतः क्लशनशय गोवदय नम नम', भगवान कृष्ण के प्रति अटट भक्ति व श्रद्ध का प्रतीक है। यद्यप शब्द की संख्या कम है, परतु प्रत्येक अक्षर में निरकार देवता के असीम गुण उतर्ण हैं। 'कषय' से अर्थ है वह जिसे देखकर हर प्रणी समर्पत हो जाए; 'वासदवय' से ततर है अनन्त के पुत्र; 'हरये' से ज्ञत होता है वह जो सभी दुःख को हरता है; 'परमत्मने' इसका आशय है परम दिवता; तथा 'गोवदय' से अभपत है वह जो सभी जीव व मनष्य की इद्रयों का रक्षक है। इस संक्षप शक को जाप करने पर मन की अनयमतताओं के घघट हटते हैं और आत्म में शांतपर्ण एकगता बसती है। यह न केवल कर्मशीलता बढ़ता है, बल्कि धर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। रजना इस मंत्र को १०८ बार जाप करने से जीवन की विभिन्न कहरयों को परसन्नता के साथ सामना करने की शक्ति मिलती है। अध्ययनों के अनुसार, नियमित जाप से मस्तष में डपमन तथा सेरटनन स्तर संतलत होते हैं, जिसके फलस्वरप तनाव, भय व क्रध जैसी नकारत्मक भावनएँ कम होती हैं। साथ ही, यह मनवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के भीतर 'कर्तव्यभावना' तथा 'सहानभति' विकसित करता है, जिसे देखें तो जीवन के निर्णय-निर्धरक क्षण में स्पष्टता और विवक पाया जाता है। गृहस्थ के लिये यह मंत्र पूजा, आरती और ध्यान के समय अति आदर्श है, क्योंकि इससे आत्म शद्ध होती है और घर का माहल पवत्र बनता है। यदि किसी क्षण मन विचलत हो, तो आँखे बंद करतु इस मंत्र को मन में उच्चरित करने से पुरभाव अनुभव होता है और सोच में शांतता लौट आती है। इस पवत्र शक को अपने दैनिक जीवन में समवष्ट करने का तरीका सरल है। सुबह उठते ही जागति के तुरंत बाद, शुभ संध के दौरान, या भोजन के बाद सन्नट के क्षण में इसका जाप मंचत करें। एक छोटी मेणबत्ती जलकर या किसी छोटे फूल का अर्चन कर के यह अभ्यास अधिक पवत्र प्रतीत होता है। आधुनिक यग की तग समयसूची के बीच भी, केवन मिनट के लिए इस मंत्र को पाठ करना, फिर भी मन को शथल कर समय की तन-तान को मंद कर देता है। यह विनमता, करण व नसर्थ प्रेम की भावनओं को जागत करता है, जिससे मनष्य अपने व्यवहार में जीवन के प्रति नया दृष्टकोण प्राप्त करता है। अत झकए कि कैसे ये कुछ शब्द वक, न केवल आपकी दनदन ज़दगी को सरल बनते हैं, बल्कि दवीय संबंध को भी गहरा करते हैं

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कष मूल मन्त्र सस्कतिक मंत्र धन हद धर्म आध्यत्मक लाभ

 

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