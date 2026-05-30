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कसोल पार्किंग विवाद: पर्यटक ने चलाई गोली, चार गिरफ्तार

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कसोल पार्किंग विवाद: पर्यटक ने चलाई गोली, चार गिरफ्तार
कसोलपार्किंग विवादगोलीबारी
📆30-05-2026 15:27:00
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हिमाचल प्रदेश के कसोल में पार्किंग विवाद के दौरान एक पर्यटक द्वारा गोली चलाने से एक स्थानीय युवक घायल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कसोल में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कसोल बाजार में पर्यटक ों और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी के बाद एक सैलानी द्वारा कथित तौर पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक स्थानीय युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लहराते हुए सड़क पर घूमता दिखाई देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक सफेद शर्ट पहने पर्यटक अपने हाथ में पिस्टल ताने खड़ा है, जबकि उसके साथी उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पुलिस के अनुसार, यह विवाद पार्किंग को लेकर था, जो धीरे-धीरे मारपीट और फिर गोलीबारी तक पहुंच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और आरोपियों की गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कसोल में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद गोली चलने की घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से हथियार और वाहन बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देवभूमि में कानून व्यवस्था भंग करने और इस तरह की हिंसक घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घायल युवक का उपचार जारी है तथा मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कसोल हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन पार्किंग जैसी सामान्य समस्या ने हिंसक रूप ले लिया, जो चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटक ों की संख्या बढ़ने के साथ ही पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। अक्सर पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला गोलीबारी तक पहुंच गया, जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए स्थायी समाधान खोजा जाए। पर्यटक ों और स्थानीय लोगों के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है ताकि कसोल जैसे खूबसूरत स्थान की शांति भंग न हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है.

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कसोल में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कसोल बाजार में पर्यटकों और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी के बाद एक सैलानी द्वारा कथित तौर पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक स्थानीय युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लहराते हुए सड़क पर घूमता दिखाई देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक सफेद शर्ट पहने पर्यटक अपने हाथ में पिस्टल ताने खड़ा है, जबकि उसके साथी उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पुलिस के अनुसार, यह विवाद पार्किंग को लेकर था, जो धीरे-धीरे मारपीट और फिर गोलीबारी तक पहुंच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और आरोपियों की गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कसोल में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद गोली चलने की घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से हथियार और वाहन बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देवभूमि में कानून व्यवस्था भंग करने और इस तरह की हिंसक घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घायल युवक का उपचार जारी है तथा मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कसोल हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन पार्किंग जैसी सामान्य समस्या ने हिंसक रूप ले लिया, जो चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। अक्सर पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला गोलीबारी तक पहुंच गया, जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए स्थायी समाधान खोजा जाए। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है ताकि कसोल जैसे खूबसूरत स्थान की शांति भंग न हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है

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