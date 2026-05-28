कसौली जंगल की आग ने उजागर की भारत में हवाई अग्निशमन बेड़े की कमी

हिमाचल प्रदेश के कसौली में भीषण जंगल की आग पर भारतीय वायु सेना ने बैम्बी बकेट से लैस हेलीकॉप्टरों से काबू पाया, लेकिन इस घटना ने देश में समर्पित हवाई अग्निशमन बेड़े की अनुपस्थिति को उजागर किया।

हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगल में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिससे गिल्बर्ट ट्रेल और अपर मॉल इलाकों में रिहायशी और सैन्य ठिकानों को खतरा पैदा हो गया। भारतीय वायु सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए, जिनमें ' बैम्बी बकेट ' लगे थे। ये हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ की सुखना झील से पानी भरकर धुएं से ढकी पहाड़ियों पर बार-बार उड़ानें भर रहे थे, जबकि जमीनी स्तर पर सेना की टीमें और वन अधिकारी आग बुझाने में जुटे थे। यह अभियान 15 घंटे से भी अधिक समय तक चला, जिसमें हेलीकॉप्टरों ने रात में नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करते हुए दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन जारी रखा। बैम्बी बकेट आग बुझाने का एक विशेष हवाई उपकरण है, जिसे केबल सिस्टम के जरिए हेलीकॉप्टर से जोड़ा जाता है। हेलीकॉप्टर किसी झील या जलाशय के ऊपर मँडराते हुए कुछ सेकंड में बाल्टी भरता है और फिर सीधे आग पर पानी गिराता है। यह बाल्टी कुछ सौ से लेकर हज़ारों लीटर पानी ले जा सकती है। भारत में ये सिस्टम स्थायी रूप से नहीं रखे जाते, बल्कि आपातकाल में सेना के हेलीकॉप्टरों से जोड़े जाते हैं। IAF का Mi-17 हेलीकॉप्टर भारी वजन उठाने और पहाड़ी इलाकों में काम करने में सक्षम है, जिससे यह ऐसे मिशनों के लिए उपयुक्त है। इस घटना ने भारत में एक बड़ी ढांचागत कमी को उजागर कर दिया है: देश के पास जंगल की आग बुझाने के लिए कोई समर्पित हवाई बेड़ा नहीं है। अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विपरीत, भारत इस काम के लिए मुख्य रूप से वायु सेना पर निर्भर है। हर गर्मी में हिमालयी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी घाटों में लगने वाली आग का बोझ वायु सेना और राज्य वन विभागों पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अनुसार, इस मौसम में 230 से अधिक आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे लगभग 3,000 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण जंगल की आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक स्थायी हवाई बेड़ा विकसित नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि Canadair CL-415 जैसे विमानों को खरीदने और उनके रखरखाव में सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिसके लिए विशेष पायलट और स्थायी बेस की आवश्यकता होती है। फिलहाल भारत वायु सेना पर निर्भर है, जो बड़ी आग लगने पर ही बुलाई जाती है। यह स्थिति दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है, खासकर तब जब जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। कसौली की आग एक चेतावनी है कि भारत को जंगल की आग से निपटने के लिए एक समर्पित रणनीति और संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है.

हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगल में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिससे गिल्बर्ट ट्रेल और अपर मॉल इलाकों में रिहायशी और सैन्य ठिकानों को खतरा पैदा हो गया। भारतीय वायु सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए, जिनमें 'बैम्बी बकेट' लगे थे। ये हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ की सुखना झील से पानी भरकर धुएं से ढकी पहाड़ियों पर बार-बार उड़ानें भर रहे थे, जबकि जमीनी स्तर पर सेना की टीमें और वन अधिकारी आग बुझाने में जुटे थे। यह अभियान 15 घंटे से भी अधिक समय तक चला, जिसमें हेलीकॉप्टरों ने रात में नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करते हुए दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन जारी रखा। बैम्बी बकेट आग बुझाने का एक विशेष हवाई उपकरण है, जिसे केबल सिस्टम के जरिए हेलीकॉप्टर से जोड़ा जाता है। हेलीकॉप्टर किसी झील या जलाशय के ऊपर मँडराते हुए कुछ सेकंड में बाल्टी भरता है और फिर सीधे आग पर पानी गिराता है। यह बाल्टी कुछ सौ से लेकर हज़ारों लीटर पानी ले जा सकती है। भारत में ये सिस्टम स्थायी रूप से नहीं रखे जाते, बल्कि आपातकाल में सेना के हेलीकॉप्टरों से जोड़े जाते हैं। IAF का Mi-17 हेलीकॉप्टर भारी वजन उठाने और पहाड़ी इलाकों में काम करने में सक्षम है, जिससे यह ऐसे मिशनों के लिए उपयुक्त है। इस घटना ने भारत में एक बड़ी ढांचागत कमी को उजागर कर दिया है: देश के पास जंगल की आग बुझाने के लिए कोई समर्पित हवाई बेड़ा नहीं है। अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विपरीत, भारत इस काम के लिए मुख्य रूप से वायु सेना पर निर्भर है। हर गर्मी में हिमालयी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी घाटों में लगने वाली आग का बोझ वायु सेना और राज्य वन विभागों पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अनुसार, इस मौसम में 230 से अधिक आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे लगभग 3,000 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण जंगल की आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक स्थायी हवाई बेड़ा विकसित नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि Canadair CL-415 जैसे विमानों को खरीदने और उनके रखरखाव में सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिसके लिए विशेष पायलट और स्थायी बेस की आवश्यकता होती है। फिलहाल भारत वायु सेना पर निर्भर है, जो बड़ी आग लगने पर ही बुलाई जाती है। यह स्थिति दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है, खासकर तब जब जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। कसौली की आग एक चेतावनी है कि भारत को जंगल की आग से निपटने के लिए एक समर्पित रणनीति और संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है





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