कांग्रेस ने पीएम मोदी की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि जब ‘गरीबी में आटा गीला’ हो रहा है तब पीएम मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं

कांग्रेस ने पीएम नीरद्र मोदी की अपील के मद्देनजर उनकी तीखी आलोचना की और कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डालते हैं, ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब समझौता करने वाले पीएम के बस की बात नहीं। खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि जब ‘गरीबी में आटा गीला’ हो रहा है तब पीएम मोदी देश को बचाव करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनका आरोप है कि महाराणा प्रताप नगर और हरियाणा में हालात इस जटिलता के बावजूद पीएम मोदी चुनाव प्रचार और रोड शो में व्यस्त थे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने पीएम नरेन्द्र मोदी की अपील के मद्देनजर लोगों से पेट्रोल-डीजल और खाद्य तेल की खपत कम करने की तीखी आलोचना की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे सरकार की विफलता का प्रमाण बताते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी 12 साल की नाकामी का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की अपील को विफल बताया और कहा कि देश चलाना समझौता करने वाले पीएम के बस की बात नहीं। खरगे ने तंज कसते हुए कहा जब ‘ गरीबी में आटा गीला ’ हो रहा है तब पीएम मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं.
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने पीएम नरेन्द्र मोदी की अपील के मद्देनजर लोगों से पेट्रोल-डीजल और खाद्य तेल की खपत कम करने की तीखी आलोचना की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे सरकार की विफलता का प्रमाण बताते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी 12 साल की नाकामी का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की अपील को विफल बताया और कहा कि देश चलाना समझौता करने वाले पीएम के बस की बात नहीं। खरगे ने तंज कसते हुए कहा जब ‘गरीबी में आटा गीला’ हो रहा है तब पीएम मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं
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