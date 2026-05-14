कांग्रेस ने केरल में सीएलपी का नया नेता नियुक्त किया, समाप्त हुआ सस्पेंस

कांग्रेस ने केरल में सीएलपी का नया नेता नियुक्त किया है, जिससे राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस समाप्त हो गया है। राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन को सीएलपी का नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं, सांसदों और पूर्व पीसीसी अध्यक्षों से चर्चा की, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा गुरुवार तक टाल दी गई।
गुरुवार, 7 मई 2026 को तिरुवनंतपुरम स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस नेता वी. डी. सतीशन का समर्थक स्वागत करते हुए.
केरल में कांग्रेस-नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की विधानसभा चुनावों में जीत के दस दिन बाद पार्टी ने गुरुवार (14 मई) को लगभग दो सप्ताह से जारी सस्पेंस खत्म करते हुए राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता नियुक्त कर नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की केरल प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी ने कहा, ‘कांग्रेस विधायक दल की बैठक 7 मई को तिरुवनंतपुरम में हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष को केरल में सीएलपी का नया नेता नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था.
’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, नव-निर्वाचित विधायकों से मिले एआईसीसी पर्यवेक्षकों तथा राज्य के कई अन्य नेताओं, सांसदों और पूर्व पीसीसी अध्यक्षों से विस्तृत चर्चा की. इन सभी विचार-विमर्श के आधार पर यह तय किया गया कि वीडी सतीशन को सीएलपी का नेता नियुक्त किया जाए.
’ इस घोषणा के साथ ही लगभग दो सप्ताह से जारी वह सस्पेंस समाप्त हो गया कि राज्य में मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा. इस पद की दौड़ में सतीशन के अलावा कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला भी प्रमुख दावेदार थे. ने अंतिम दौर की चर्चा की, जो लगभग 40 मिनट तक चली. हालांकि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा गुरुवार तक टाल दी गई
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