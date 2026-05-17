कांग्रेस ने मिष्ठान बांटे, आरोप है सोने की खरीद, विदेश यात्रा से बचने की अपील जिम्मेदार

सीएम को ध्यान दिए बिना पीएम ने देशवासियों से सीमाओं से बचने और सोने नहीं खरीदने की अपील की। कांग्रेसियों का आरोप है कि इससे आम जनता पर बोझ बढ़ गया। कांग्रेस ने इससे प्रतिक्रिया देते हुए डिमितीय स्पीड में मिष्ठान वितरित किया।
आगरा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद और विदेश यात्रा से बचने की अपील पर मिष्ठान बांटकर तंज कसा। कांग्रेस ने इस अपील को आम जनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान पर कांग्रेसियों ने शनिवार को मिष्ठान वितरित कर तंज कसा है। उनके बयान को आम जनता पर बोझ बताया है।प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक साल तक सोन न खरीदने, विदेश यात्रा न करने की देशवासियों से अपील की है। इसे लेकर कांग्रेसी तंज कस रहे हैं। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में स्पीड कलर लैब चौराहा पर मिष्ठान वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान से प्रतीत होता है कि देश विकसित भारत की जा रहा है। इसी खुशी में मिष्ठान वितरत किया गया है।जब कच्चे तेल की कीमत कम थी, तब खूब की कमाई अमित सिंह ने कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के बाद भी पीएम मोदी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी, तब सरकार ने खूब कमाई की। अब जब दाम बढ़े हैं, तो प्रधानमंत्री उपभोक्ताओं से इसका भार उठाने और अपनी खपत कम करने की अपील कर रहे हैं।एटा में 185 करोड़ रुपये से बनेगा 16 KM लंबा बाईपास, लाखों वाहन चालकों को जाम से मिलेगी राहतमनोज जैन, बुरहान शमशी, कपिल गौतम, हेमंत चाहर, ताहिर हुसैन, सतेंद्र दुबे, विष्णु दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे।.
आगरा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद और विदेश यात्रा से बचने की अपील पर मिष्ठान बांटकर तंज कसा। कांग्रेस ने इस अपील को आम जनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान पर कांग्रेसियों ने शनिवार को मिष्ठान वितरित कर तंज कसा है। उनके बयान को आम जनता पर बोझ बताया है।प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक साल तक सोन न खरीदने, विदेश यात्रा न करने की देशवासियों से अपील की है। इसे लेकर कांग्रेसी तंज कस रहे हैं। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में स्पीड कलर लैब चौराहा पर मिष्ठान वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान से प्रतीत होता है कि देश विकसित भारत की जा रहा है। इसी खुशी में मिष्ठान वितरत किया गया है।जब कच्चे तेल की कीमत कम थी, तब खूब की कमाई अमित सिंह ने कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के बाद भी पीएम मोदी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी, तब सरकार ने खूब कमाई की। अब जब दाम बढ़े हैं, तो प्रधानमंत्री उपभोक्ताओं से इसका भार उठाने और अपनी खपत कम करने की अपील कर रहे हैं।एटा में 185 करोड़ रुपये से बनेगा 16 KM लंबा बाईपास, लाखों वाहन चालकों को जाम से मिलेगी राहतमनोज जैन, बुरहान शमशी, कपिल गौतम, हेमंत चाहर, ताहिर हुसैन, सतेंद्र दुबे, विष्णु दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे।
Caंगress Misthiachari Donate NDA Disclaimer Narendra Modi Soane Ke Kharcha Foreigntravel BIHARDH DMK PM Election Ani Singh SPEEDLABOUR MINIHASHI