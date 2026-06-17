कांग्रेसी बनकर बच पाएगा विपक्ष? TMC के संकट से क्षेत्रीय दलों के लिए सबक

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। विश्लेषण में बताया गया है कि कांग्रेस से अलग होकर बने क्षेत्रीय दलों के लिए यह स्थिति शुभ संकेत नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी के संभावित विलय पर चर्चा के बीच, यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में एकीकरण विपक्ष को मजबूत कर सकता है।

राजनीति क विश्लेषकों के अनुसार, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीति क पार्टी है, और इससे अलग होकर कई क्षेत्रीय दल ों का गठन हुआ है। पहला विभाजन 1923 में चितरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना के साथ हुआ, हालांकि बाद में उन्होंने वापस विलय कर लिया। इस परंपरा को देखते हुए, तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) का उदय भी कांग्रेस से अलग होकर हुआ, जब ममता बनर्जी को 1997 में पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने 1998 में TMC का गठन किया और पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता में रहीं। लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनावों में हार के बाद, TMC में भगदड़ मच गई है। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और चर्चा है कि TMC का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि यह चर्चा अब थम गई है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का एकीकरण विपक्ष को मजबूत कर सकता है। ममता बनर्जी की सत्ता महत्वाकांक्षा के चलते TMC अस्तित्व में आई। उनका मानना था कि कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और सोमेन मित्रा वाम मोर्चा के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपना रहे थे। ममता ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई और धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाया। 2011 में उन्होंने वाम मोर्चा को हराकर सत्ता पर कब्जा किया और लगातार तीन बार जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में भी TMC को मिली सीटों में गिरावट आई और राज्य में भाजपा का वर्चस्व बढ़ गया। अब पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है, और यह छोटे क्षेत्रीय दल ों के लिए एक चेतावनी है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद भी वे सुरक्षित नहीं हैं। इस संदर्भ में, I.N.

D.I. A गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह गठबंधन विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करता है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अविश्वास कई क्षेत्रीय दलों में बना हुआ है। TMC की स्थिति दर्शाती है कि सत्ता से बाहर होने पर छोटे दलों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। क्या उनके लिए कांग्रेस में वापस लौटना ही एकमात्र विकल्प है?

यह एक बहस का विषय है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति और अनुभव है, लेकिन उसकी आंतरिक कलह और नेतृत्व की कमी ने विपक्ष को कमजोर किया है। दूसरी ओर, क्षेत्रीय दलों का मानना है कि वे अपने दम पर सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन TMC का उदाहरण बताता है कि यह हमेशा संभव नहीं है। इसलिए, विपक्ष को एक मजबूत विकल्प तलाशने की जरूरत है, चाहे वह कांग्रेस के नेतृत्व में हो या किसी अन्य तरीके से। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इन छोटे दलों को अपने साथ ले पाएगी या विपक्ष और बिखरता जाएगा





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