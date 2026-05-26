कांगड़ा पंचायत चुनाव: 288 पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधि

राजनीति News

कांगड़ा पंचायत चुनाव: 288 पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधि
📆26-05-2026 17:25:00
📰Dainik Jagran
कांगड़ा जिले में पंचायतीराज चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें 288 पंचायतों ने अपने प्रतिनिधि चुने। कुल 75.96% मतदान दर्ज किया गया और देर288 पंचायतों ने चुने अपने नए प्रतिनिधि।

कांगड़ा पंचायत चुनाव : 288 पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधि, जीत की खुशी में समर्थकों ने फोड़े पटाखे कांगड़ा जिले में पंचायतीराज चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें 288 पंचायतों ने अपने प्रतिनिधि चुने। कुल 75.

96% मतदान दर्ज किया गया और देर288 पंचायतों ने चुने अपने नए प्रतिनिधि। पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हए। जिला कांगड़ा की 846 पंचायतों में से मंगलवार को 288 पंचायतों के प्रतिनिधि चुनकर आ गए। पहले चरण के चुनाव में कुल 3,22,881 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जिला के 18 ब्लाकों में हुए इस मतदान में 1,71,131 महिला व 1,51,750 पुरुषों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशतता 75.96 प्रतिशत दर्ज की गई। 18 ब्लाकों में से सबसे अधिक मतदान प्रतिशतता नगरोटा बगवां में 81.20 प्रतिशत जबकि लंबागांव में सबसे कम 65.65 प्रतिशत रही। सुबह सात बजे आरंभ हुई मतदान प्रक्रिया के लिए लाइनें साढ़े छह बजे से ही मतदान केंद्रों के बाद लगना आरंभ हो गई थीं। तेज धूप से बचने के लिए लोग जल्दी मतदान करने पहुंचे थे। उत्साह ऐसा था कि जैसे-जैसे सूरज की गर्मी बढ़ रही थी, उसी तरह से मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों में बढ़ी। 100 साल से अधिक के बुजुर्गों के साथ नए मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वहीं, देर शाम को परिणाम घोषित कर दिए गए। परिणाम घोषित होते ही अपने प्रत्याशियों की जीत पर लोगों ने देर रात तक पटाखे भी फोड़े और कई जगहों पर जश्न का माहौल बना रहा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। अब अगले चरण के लिए तैयारी की जा रही है

