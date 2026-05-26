कांगड़ा जिले में पंचायतीराज चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें 288 पंचायतों ने अपने प्रतिनिधि चुने। कुल 75.96% मतदान दर्ज किया गया और देर288 पंचायतों ने चुने अपने नए प्रतिनिधि।
कांगड़ा पंचायत चुनाव : 288 पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधि, जीत की खुशी में समर्थकों ने फोड़े पटाखे कांगड़ा जिले में पंचायतीराज चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें 288 पंचायतों ने अपने प्रतिनिधि चुने। कुल 75.
96% मतदान दर्ज किया गया और देर288 पंचायतों ने चुने अपने नए प्रतिनिधि। पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हए। जिला कांगड़ा की 846 पंचायतों में से मंगलवार को 288 पंचायतों के प्रतिनिधि चुनकर आ गए। पहले चरण के चुनाव में कुल 3,22,881 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जिला के 18 ब्लाकों में हुए इस मतदान में 1,71,131 महिला व 1,51,750 पुरुषों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशतता 75.96 प्रतिशत दर्ज की गई। 18 ब्लाकों में से सबसे अधिक मतदान प्रतिशतता नगरोटा बगवां में 81.20 प्रतिशत जबकि लंबागांव में सबसे कम 65.65 प्रतिशत रही। सुबह सात बजे आरंभ हुई मतदान प्रक्रिया के लिए लाइनें साढ़े छह बजे से ही मतदान केंद्रों के बाद लगना आरंभ हो गई थीं। तेज धूप से बचने के लिए लोग जल्दी मतदान करने पहुंचे थे। उत्साह ऐसा था कि जैसे-जैसे सूरज की गर्मी बढ़ रही थी, उसी तरह से मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों में बढ़ी। 100 साल से अधिक के बुजुर्गों के साथ नए मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वहीं, देर शाम को परिणाम घोषित कर दिए गए। परिणाम घोषित होते ही अपने प्रत्याशियों की जीत पर लोगों ने देर रात तक पटाखे भी फोड़े और कई जगहों पर जश्न का माहौल बना रहा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। अब अगले चरण के लिए तैयारी की जा रही है
कांगड़ा पंचायत चुनाव पंचायतीराज चुनाव मतदान प्रतिशतता नगरोटा बगवां लंबागांव
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
महाराष्ट्र: चुनाव प्रचार शुरू होते ही उछला दाऊद इब्राहिम का नाम, BJP ने साधा शरद पवार पर निशानामहाराष्ट्र (Maharashtra) में शनिवार को सूबे की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव (Assembly Election) का निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने ऐलान भर किया है कि प्रदेश में सियासत गर्मा गयी है
Read more »
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : राज्य में पहली बार 'बड़े भाई' की भूमिका में भाजपामहाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : राज्य में पहली बार 'बड़े भाई' की भूमिका में भाजपा BJP4Maharashtra BJP4India MaharashtraAssemblyPolls MaharashtraAssemblyElections2019 MaharashtraElections MaharashtraElections2019 maharashtra Dev_Fadnavis ShivSena
Read more »
Assembly Elections 2019: प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल झोकेंगे पूरी ताकत, दिग्गज मांगेंगे वोटAssemblyElections2019 : प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल झोकेंगे पूरी ताकत, दिग्गज मांगेंगे वोट HaryanaAssemblyPolls MaharashtraAssemblyElections
Read more »
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, 21 को होगा मतदानमहाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, 21 को होगा मतदान BJP4India INCIndia ShivSena MaharashtraElections2019 HaryanaElections2019
Read more »
Out of 288 municipal councils BJP won 225 municipal councils News in Marathi, Out of 288 municipal councils BJP won 225 municipal councils Breaking News, Latest News News Headlines in Marathi: Zee 24 taasOut of 288 municipal councils BJP won 225 municipal councils News in Marathi, Out of 288 municipal councils BJP won 225 municipal councils Breaking News, Latest News Out of 288 municipal councils BJP won 225 municipal councils in Marathi, News Headlines Out of 288 municipal councils BJP won 225 municipal councils in Marathi, Todays News Out of 288...
Read more »
राफेल के बाद अब S-400; भारत ने रूस से कर ली ₹10000 करोड़ की डील, पाक को लगेगा 288 वोल्ट का झटका- defence panel gives nod for 288 s 400 missiles used during operation sindoor from russia
Read more »