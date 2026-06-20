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कांग्रेस की आलोचना: शशि थरूर की पीएम मोदी की तारीफ पर नया विवाद

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कांग्रेस की आलोचना: शशि थरूर की पीएम मोदी की तारीफ पर नया विवाद
कांग्रेसशशि थरूरनरेंद्र मोदी
📆20-06-2026 18:41:00
📰Dainik Jagran
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कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसद शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर आलोचना की। इस बाताने नए विवाद भाजपा एवं कांग्रेस के बीच खड़ा कर दिया है। थरूर ने जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी की सराहना की। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि थरूर उन बातों को भी सुन रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कभी कहा ही नहीं। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि थरूर का बयान राहुल गांधी के स्टैंड के विपरीत है। यह घटनाक्रम राजनीतिक दबव में दल की संवेदनशील मुद्दों पर नजरअंदाज करने का उदाहरण है।

क्या आपने वो सुना जो पीएम मोदी ने नहीं कहा?

यह वाक्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ इसे हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक पार्टी एवं सांसद के भीतर खुद को एक विवाद के केंद्र में लाने वाला है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ही अपने सांसद शशि थरूर को इस बात के लिए निशाना बनाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा जिक्र किया। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के लिए थरूर ने खुलकर सराहना की थी। उन्होंने पीएम मोदी को एक "ऊर्जावान" नेता बताते हुए देश का बेहतरीन वक्ता करार दिया। लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने स्पष्ट किया कि वह जो भी कह रही है, वह सच तो नहीं है। पार्टी का मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा,"ऐसा लगता है कि थरूर अब वह भी सुनने में सक्षम हो गए हैं जो पीएम मोदी ने कभी कहा ही नहीं।" खेड़ा का दावा था कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, मोदी-ट्रंप बैठक में ओमान की खाड़ी में मारे गए भारतीय नाविकों का कोई जिक्र ही नहीं था। तो सवाल यह उठता है कि सच क्या है?

क्या प्रधानमंत्री की तारीफ करना गलत था, या फिर पार्टी के अन्दर इसी तरह की चिंताओं को बढ़ाना दल की एक स्वार्थभावी रणनीति है?

यह सारा विषय दलीय राजनीति की क्षमता को दर्शाता है, जो एक संवेदनशील मुद्दे एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को ही दूर कर देती है। भारतीय जीवन आईएनएस के अनुसार, थरूर ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख बनाया और कहा कि युद्ध के समय वाणिज्यिक जहाजों पर तैनात नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,"कुछ लोग इस चिंता का समाधान करने के बजाय राजनीतिक लाभ हासिल करने में अधिक रुचि रखते हैं। भारतीय नागरिकों के जीवन की चिंता हमें बांटने के बजाय एकजुट करनी चाहिए।" इस बात पर विचार करें कि आखिरकार एक ऐसे मुद्दे पर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, हमें दो मतों के बीच तोड़ा मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि थरूर का यह बयान राहुल गांधी के स्टैंड के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा,"कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, लेकिन उन्हें कोई उपहार नहीं मिला। इसके बजाय, उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण, गतिशीलता और मुखर वक्ता के रूप में उनकी जमकर सराहना कर दी।" भाजपा ने दावा किया कि इस बयान से साफ है कि खुद कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर एक राय नहीं है। यह सारा दृश्य दल में एक दूसरे के खिलाफ खेल दिखता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हमें यह तनाव बढ़ाने वालों पर ध्यान देना चाहिए?

शायद नहीं। शशि थरूर की मूल प्रशंसा, भले ही कांग्रेस उसे नकारती हो, उनकी व्यक्तिगत राय की अगर उनकी पार्टी ने उसे मान्यता दी, तो फिर इसे तबाह करना उनके ही रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होगा। यह राजनीति की कमजोरियों को छुपाने की कोशिश की तरह लगता है। परंतु यह भी सत्य है कि जब आप एक संवेदनशील मुद्दे आईएनएस और भुतपूर्व वर्षों के म icing event के बारे में बात करते हैं, तो आपको सिर्फ एक पार्टी की नीतियों का समर्थन करने या खिन्ना करने योग्य बयान का कहना नहीं चाहिए। अपना अलग मंच बनाएं और उदार संवाद करें, ताकि जनता के जीवन में सुधार हो सके। यही हमारे देश की आवश्यकता है

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कांग्रेस शशि थरूर नरेंद्र मोदी तारीफ विवाद भाजपा जी-7 भारतीय नाविक सुरक्षा पवन खेड़ा

 

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