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कांग्रेस नेता आयोग से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी

राजनीति News

कांग्रेस नेता आयोग से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी
कांग्रेसचुनाव आयोगभाजपा
📆10-06-2026 05:50:00
📰Dainik Bhaskar
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कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर धरना दिया, आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है।

दिल्ली-भोपाल में आज कांग्रेस नेता आयोग से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार दोपहर 12 बजे दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, मीनाक्षी नटराजन, मोहम्मद अली खान और उमर होडा शामिल हैं। मंगलवार को चुनाव अधिकारियों ने हलफनामे में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली और भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर धरना दिया था। भाजपा का आरोप था कि उन्होंने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट चोरी बताया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, मुख्य गेट के बाहर धरना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, के.

सी. वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल समेत कई नेता दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे। अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली तो मुख्य गेट के बाहर धरना दिया। पुलिस पहुंची और बातचीत हुई। नामांकन रद्द करना गलत, ये राजनीतिक साजिश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। पार्टी ने कहा कि नामांकन रद्द करना गलत है और यह राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस ने कहा कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। नेताओं का कहना है कि जिस मामले के आधार पर नामांकन रद्द किया गया, वह आपराधिक मामला नहीं है। साथ ही, उस मामले में कोर्ट ने अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया है

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कांग्रेस चुनाव आयोग भाजपा सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश राज्यसभा

 

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