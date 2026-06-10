कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के पीछे राजनीतिक विवाद, बीजेपी का दस्तावेजों पर दावा

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी ने तेलंगाना से दस्तावेज मिलने का दावा किया है। कांग्रेस इस दावे को खारिज करती है। निर्वाचन आयोग आवेदन पर फैसला जारी करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है।
कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्ध करने के बाद राजनीति क विवाद तेज हो गया है। बीजेपी ने दस्तावेज तेलंगाना से मिलने का दावा किया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी खारिज होने से पीछे की पूरी राजनीति क कहानी सामने आ रही है। सवाल यह है कि बीजेपी को वे दस्तावेज कहाँ से मिले, जिनके आधार पर कांग्रेस की सबसे चर्चित उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया?
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, नामांकन को चुनौती देने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इस्तेमाल किए गए जो तेलंगाना से आए थे। बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी का दावा है कि ये दस्तावेज उन्हें तेलंगाना बीजेपी यूनिट के जरिए मिले, हालाँकि उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई के बारे में उसके परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। इस घटनाक्रम के पीछे संभावित आंतरिक षड्यंत्र की चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विश्वास सारंग ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बीजेपी को यह जानकारी कांग्रेस के नेताओं से ही मिली है, हालाँकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार, मीनाक्षी नटराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद की चर्चा पहले से ही होती रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना में पदयात्रा की जिम्मेदारी दी थी, तब राज्य नेतृत्व के एक वर्ग ने इसे अलग नजरिए से देखा। दावा है कि रेवंत रेड्डी के समर्थक खेमे में यह धारणा थी कि कांग्रेस नेतृत्व मीनाक्षी नटराजन के जरिए संगठन और सरकार के कामकाज पर जमीनी प्रतिक्रिया हासिल करना चाहता है, जिससे दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक असहजता बढ़ी। कांग्रेस इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर पार्टी के अंदर फूट की कहानी गढ़ रही है, जिससे राज्यसभा चुनाव में उसके कदमों पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की अपनी कोशिशों को छिपाने के लिए ऐसी बातें फैला रही है। निर्वाचन आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, आयोग मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र रद्द होने पर कांग्रेस की शिकायतों पर आज बुधवार रात कोई आदेश जारी नहीं करेगा, फैसला शुक्रवार को होगा। गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। आयोग ने अपने लीगल पूल के सीनियर वकीलों और संविधान व चुनावी प्रक्रिया के विशेषज्ञ विधि वक्ताओं से सलाह मशविरा कर रहा है, और उनके मत आने के बाद आयोग समुचित विचार कर फैसला लेगा। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि कल गुरुवार को नामांकन पत्र वापस लेने की समय सीमा खत्म होने से पहले ही आयोग का फैसला सार्वजनिक हो जाएगा
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