कांग्रेस का अंबा प्रसाद पर दांव: बगावती तेवर के बाद बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक

झारखंड कांग्रेस की युवा नेता अंबा प्रसाद, जिन्होंने हाल ही में पार्टी के खिलाफ तेवर दिखाए थे, अब बंगाल विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाई गई हैं। यह फैसला तब आया है जब उनके पिता को पार्टी से निकाला गया था।
रांची: झारखंड कांग्रेस की युवा नेता अंबा प्रसाद , जिन्होंने कुछ समय पहले तक अपनी पार्टी के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए थे, उन्हें अब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। इसे पार्टी का एक बड़ा रणनीतिक दांव माना जा रहा है। हाल ही में अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार और पार्टी संगठन के खिलाफ कई बार नाराजगी जताई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। यह फैसला तब आया है जब कुछ दिन पहले ही उनके पिता योगेंद्र साव को कांग्रेस
ने तीन साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। योगेंद्र साव पर हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने का आरोप था, जिसके बाद अंबा प्रसाद ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित 40 प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। झारखंड से कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, सुबोधकांत सहाय, प्रदीप कुमार बालमुचु, राजेश ठाकुर, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, फुरकान आंसारी और चंद्रशेखर दुबे को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इरफान अंसारी और अन्य पार्टी नेताओं ने इस फैसले के लिए पार्टी का आभार जताया है और कहा कि वे पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे। अंबा प्रसाद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर लगातार भरोसा जताया है, पहले उन्हें एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर पश्चिम बंगाल भेजा और अब आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भी दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व और प्रेरणा की बात है और वे संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगी और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगी।\कुछ समय पहले, झारखंड में अंबा प्रसाद के कड़े तेवरों ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। उनके पिता योगेंद्र साव की गिरफ्तारी और उनके आवास व फैक्ट्री को ढहाने की कार्रवाई के बाद अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार और पार्टी संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अंबा के इस आक्रामक रुख से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि अंबा ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाकर विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया था। दरअसल, अंबा प्रसाद के पिता, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के खिलाफ बयान देने के कारण कांग्रेस ने तीन साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुसार, बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अनुशासनहीनता जारी रखने के कारण यह कार्रवाई की गई। इस घटना ने बड़कागांव क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ी दरार पैदा कर दी थी। जहां एक तरफ सरकार नियमों और अनुशासन का हवाला दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंबा प्रसाद इसे अपने परिवार पर व्यक्तिगत हमला बता रही थीं। हालांकि, बाद में मामले को सुलझा लिया गया।\अंबा प्रसाद झारखंड की राजनीति में एक जाना-माना और प्रभावशाली युवा चेहरा हैं, जो कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वह हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक रह चुकी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की विधायक बनकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं। अंबा प्रसाद अपनी बेबाक बातों, विस्थापितों और किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं। वह झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की बेटी हैं। वर्तमान में, वे कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और बंगाल चुनाव के लिए सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। 2019 में, 31 वर्ष की आयु में विधायक बनकर वे झारखंड विधानसभा की सबसे युवा सदस्यों में शामिल हुईं। उनका राजनीतिक परिवार है, उनके पिता योगेंद्र साव और माता निर्मला देवी दोनों ही बड़कागांव से विधायक रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले, अंबा ने कानून (LLB) और एमबीए (MBA) की पढ़ाई की है और वे एक प्रशिक्षित वकील भी हैं। वह कोयला खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के विस्थापन और उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं। उनके सक्रिय योगदान को देखते हुए, कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया और बंगाल चुनावों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं
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