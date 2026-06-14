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कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का पीएम मोदी पर हमला: विदेश नीति फेल, पाकिस्तान में भी हैं दोस्ती चाहने वाले

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कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का पीएम मोदी पर हमला: विदेश नीति फेल, पाकिस्तान में भी हैं दोस्ती चाहने वाले
हुसैन दलवईपीएम मोदीविदेश नीति
📆14-06-2026 10:17:00
📰NBT Hindi News
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कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने पीएम मोदी की विदेश नीति को फेल बताया। उन्होंने पाकिस्तान में शांति की इच्छा रखने वालों का जिक्र किया और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को फेल बताते हुए कहा कि पीएम मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से दुनिया की सैर कर रहे हैं, लेकिन इससे देश को कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने फ्रांस दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे विदेश नीति में कोई सुधार नहीं आया। दलवई ने कहा कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में भारत ने गलत भूमिका निभाई है। वहीं पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि वहां के लोग सरकार से परेशान हैं और ऐसे लोग भी हैं जो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार वह पाकिस्तान गए थे और वहां के नागरिकों की मानसिकता को देखा है। दलवई ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की नीतियों को वहां के लोग पूरी तरह से नहीं मानते हैं। अन्य मुद्दों पर बात करते हुए दलवई ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दत्तात्रेय होसबोले के बयान का बचाव करने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार यह ठीक है। सीपीआई (एम) के जनरल सेक्रेटरी एम.

ए.

बेबी द्वारा राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोपों पर दलवई ने कहा कि केरल में कांग्रेस और सीपीआई (एम) के बीच राजनीतिक लड़ाई है। जहां राजनीतिक लड़ाई होती है, वहां कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी कोई गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी का ही पक्ष लेंगे। टीएमसी के विधायकों और सांसदों के बीच मतभेद पर दलवई ने कहा कि यह हर जगह हो रहा है। उनके पास सत्ता है। लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है। ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके धमकियां दी जाती हैं। आपराधिक कार्रवाई की जाती है। इसलिए कुछ लोग डरकर यहां-वहां जाते हैं। ये सभी नेता स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) सांसदों की बैठक पर दलवई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शिवसेना में ऐसा कुछ (टीएमसी जैसा) होगा। वे सांसद शिवसेना की वजह से ही चुने गए थे। दूसरी बात, 'इंडिया' गठबंधन के लोगों ने बड़े पैमाने पर मदद की है। कांग्रेस ने पूरी तरह से मदद की है। ऐसे हालात में, अगर वे (सांसद) कहीं और जाते हैं, तो कैसे चलेगा?

अगर कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए। '370 रुपए बिरयानी' विवाद पर स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के माफी मांगने पर दलवई ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से बात की है, वह बिल्कुल गलत है। इससे महिलाओं का अपमान होता है। आप स्टेज पर ऐसी बातें कहते हैं। यह कितना गलत है?

आज भी हम समाज में महिलाओं को बराबरी की नजर से नहीं देखते; यह बहुत गलत है। इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। कर्नाटक सरकार की ओर से शराब को लेकर 21 वर्ष उम्र के मामले में दलवई ने कहा कि सरकार की ओर से अच्छा निर्णय लिया जा रहा है। इससे हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री की ओर से बहुत गलतियां की गई हैं। देश की इकॉनमी खत्म कर दी गई और भाईचारे को खत्म किया गया। श्री राम मंदिर में कथित अनियमितता को लेकर दलवई ने कहा कि एक शख्स को पकड़ कर कुछ नहीं होने वाला है। वहां इतना बड़ा घपला हो रहा था, तब सरकार क्या कर रही थी?

श्री राम जी के नाम लेकर घपला किया जा रहा है। संजय राउत की ओर से पीएम मोदी की अभद्र टिप्पणी पर दलवई ने कहा कि उनको अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं

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