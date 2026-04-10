कांग्रेस का आरोप: मोदी सरकार महिला आरक्षण पर चुनावी लाभ के लिए कर रही है जल्दबाजी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण पर चुनावी लाभ के लिए जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों के अनुरोध के बावजूद, पश्चिम बंगाल चुनाव के मतदान के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का मानना ​​है कि सरकार का यह कदम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक खामोश रहने के बाद अचानक महिला आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय होना, विपक्ष को अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव न देना, यह सब कुछ संदेह पैदा करता है। उन्होंने बताया कि 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक बुलाई जा रही है, जिसका एजेंडा लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव ों में राजनीति क

लाभ लेने के उद्देश्य से उठा रही है। खरगे ने कहा कि सरकार की योजना महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करने की है। इसके साथ ही लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में वृद्धि का प्रस्ताव है। पार्टी ने चेतावनी दी कि परिसीमन के इन प्रस्तावों के दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इस पर व्यापक और गहन चर्चा जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के लिए संसद की तीन दिवसीय बैठक बुलाई है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 50 फीसदी के अनुपात में वृद्धि को लेकर जिस परिसीमन की बात हो रही है, उसके गंभीर परिणाम होंगे, ऐसे में परिसीमन को लेकर गहन विचार-विमर्श की जरूरत है। खरगे ने निर्वाचन आयोग पर ''गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय'' की तरह काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उससे यह उम्मीद करना बेमानी है कि वह आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले पर गौर करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस सत्र में सरकार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है, ताकि इस बार के विधानसभा चुनावों में वे इसका श्रेय और फायदा ले सकें।\खरगे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, उनके मुताबिक सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करना चाहती है। सरकार लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों को 50 प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। वह लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। खरगे ने दावा किया कि इस परिसीमन के गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए परिसीमन पर बहुत गहरे विचार-विमर्श की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह आरोप दोहराया कि संसद की बैठक मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे की मंशा से बुला रही है। वह जल्दी से जल्दी संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है। खरगे ने कहा, ''हमने और विपक्षी दलों के सदन के नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री को तीन बार लिख कर कहा था कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदान के आखिरी दिन के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और गंभीरता से चर्चा की जाये। हम सबके अनुरोध के बाद भी सरकार ने केवल विमर्श बदलने और चुनावी लाभ के लिए हमारी बातों को नहीं माना।'' उन्होंने कहा कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। खरगे ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले पर चर्चा करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना ​​था कि सरकार का यह कदम केवल चुनावी लाभ लेने के लिए उठाया गया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस का मानना ​​है कि महिला आरक्षण पर सरकार का अचानक सक्रिय होना एक सोची-समझी रणनीति है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ कमाना है।\कांग्रेस का मानना है कि सरकार द्वारा महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का प्रस्ताव, लोकसभा सीटों को बढ़ाने और विधानसभा सीटों को समान अनुपात में बढ़ाने का प्रस्ताव गंभीर परिणाम ला सकता है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर व्यापक और गहन चर्चा की जानी चाहिए। खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग, जो आमतौर पर एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है, वर्तमान सरकार के अधीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह उम्मीद करना मुश्किल है कि निर्वाचन आयोग चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर ध्यान देगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि सरकार का तत्काल संविधान संशोधन विधेयक पारित करने का इरादा केवल चुनावी लाभ के लिए है। खरगे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए महिला आरक्षण पर कानून लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों के अनुरोध के बावजूद, पश्चिम बंगाल चुनाव के मतदान के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का मानना ​​है कि सरकार का यह कदम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और यह देश में लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर पारदर्शिता लाए और सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करे





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