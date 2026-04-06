कांग्रेस का आरोप: मोदी सरकार का परिसीमन प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा

कांग्रेस ने मोदी सरकार के परिसीमन प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों के हितों के खिलाफ है और बड़े राज्यों को फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस ने इसे जनता का ध्यान भटकाने का हथियार बताया है। वहीं, पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों में कोई कमी नहीं की जाएगी।

केरल में एनडीए की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 16-18 अप्रैल के संसदीय सत्र के दौरान सुनिश्चित करेगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों में कमी न हो. कांग्रेस ने रविवार (5 मार्च) को महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन से संबंधित मोदी सरकार के परिसीमन प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कदम बड़े और अधिक आबादी वाले राज्यों को लाभ पहुंचाएगा, जबकि अन्य राज्यों का प्रभाव कम करेगा.

साथ ही इसे ‘जनता का ध्यान भटकाने का हथियार’ बताया. कांग्रेस के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह दावा करके लोगों को ‘गुमराह’ कर रहे हैं कि प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की संख्या कम नहीं होगी, जबकि इससे अधिक आबादी वाले राज्यों और अन्य राज्यों के बीच सीटों की संख्या में अंतर बढ़ जाएगा. कांग्रेस के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘प्रधानमंत्री हमेशा की तरह भ्रामक बयान देकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि यदि लोकसभा की कुल सीटों और राज्यों की सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा प्रस्ताव से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का अंतर और बढ़ जाएगा. जयराम रमेश ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश और केरल के बीच सीटों का अंतर 60 से बढ़कर 90 तक पहुंच सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच यह अंतर 41 से बढ़कर कम से कम 61 हो सकता है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी एक ऐसे प्रस्ताव को जबरदस्ती थोप रहे हैं जिससे बड़े और अधिक आबादी वाले राज्यों को ही फायदा होगा, क्योंकि उनकी पहले से ही बड़ी आबादी और भी बढ़ जाएगी. उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल दक्षिण भारत बल्कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों का सापेक्षिक प्रभाव भी कम हो जाएगा. जयराम रमेश ने कहा, ‘देश इस समय आर्थिक और विदेश नीति से जुड़े गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान सीटों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित है. वो भी बिना किसी सार्थक परामर्श और व्यापक जन चर्चा के. यह जनता ता ध्यान भटकाने का एक हथियार मात्र है.’ रमेश के पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जयराम रमेश की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक है और प्रधानमंत्री मोदी की बयानबाजी पूरी तरह से गलत है. मनीष तिवारी ने कहा, ‘इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत को राजनीतिक प्रभाव के मामले में खासकर संसदीय सीट की संख्या में अंतर के संदर्भ में कितना नुकसान होगा.’ चंडीगढ़ के सांसद ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लोकसभा में कुल मिलाकर सिर्फ 40 सीट हैं जबकि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीट हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रस्तावित महिला आरक्षण के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के मुद्दे पर विचार करने से पहले एक नई जनगणना पूरी होनी चाहिए. कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने कहा कि 16 से 18 अप्रैल तक संसद सत्र बुलाने का प्रस्ताव ‘साजिशपूर्ण’ है और इसका विरोध किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान अप्रैल के अंत में निर्धारित है और तमिलनाडु के 39 सांसद और पश्चिम बंगाल के 28 सांसद लोकसभा में विपक्ष में हैं. चिदंबरम ने कहा कि वे 16 से 18 अप्रैल तक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे. उन्होंने पूछा कि यदि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों पर इन तारीखों पर चर्चा और मतदान होता है, तो लोकसभा में बैठे ये 67 सांसद कैसे भाग लेंगे और मतदान करेंगे? चिदंबरम ने आरोप लगाया, ‘मुझे संदेह है कि यह साजिश इन सांसदों को बाहर करने के इरादे से रची गई है.’ उन्होंने कहा, ‘चूंकि सरकार द्वारा 16-18 अप्रैल को संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों के मसौदे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, इसलिए मैं विधेयकों के सार पर टिप्पणी नहीं कर सकता. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के कल के भाषण से विधेयकों में संभावित प्रावधानों का संकेत मिलता है.’ पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने आगे कहा, ‘लोकसभा की संख्या 548 (वर्तमान संख्या 543) से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव प्रतिगामी है और इससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों और स्थिर जनसंख्या वाले दक्षिणी राज्यों के बीच अंतर और बढ़ जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की योजना दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों को कम नहीं करने की है, लेकिन सीटों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि से बड़े राज्यों को लाभ होगा, जिससे छोटे राज्यों को नुकसान होगा. इस पूरे मामले में, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह कदम वास्तव में दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए उठाया गया है, जबकि सरकार इसे अलग तरह से पेश कर रही है





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