कांग्रेस ने दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न के खिलाफ देशव्यापी अभियान की घोषणा की

कांग्रेस पार्टी के अनुसुचित जाति और अल्पसंख्यक विभागों ने संयुक्त रूप से दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है. 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे.

सरकार का dalit-alpasankhyak utpeedan par Congress sakht hai. Parti ke SC aur Minorities vibhag ne sanvaar ka faisla kiya ki ve minorities aur daliton ke saath hone vaale utpeedan aur anyaay ke khilaaf joint rashtriya abhiyan shuru karenge.

Isi kram mein ve 20 July ko Delhi mein Jantar Mantar par virodh pradarshan ka aayojan karenge. SC vibhag ke mukhiya Rajendra Pal Gautam aur Minorities vibhag ke adhyaksh Imran Pratapgadhi ne donon vibhagon ki joint baithak ke baad is karyakram ki jankari di. Gautam ne press se kaha, "Aaj ye nirnaya liya gaya ki Congress ka Scheduled Caste vibhag aur Minorities vibhag joint roop se logon ki ladaai ladhenge.

Is abhiyan ke tahat adhiveshan sirf rashtriya star par nahin, balki rajya, jila aur block star par bhi aayojit kiye jaayenge.

" Unhonne bataya ki aane vaale adhiveshanon mein Minorities vibhag aur SC vibhag ke saath Adivasi vibhag ko bhi joda jaayega. Unhonne kaha ki iske baad pichhde varg aur desh ke samanya varg ke gareebon ko bhi ek saath jodne ka prayaas hoga taaki in sabhi vargon ki aavaz uthayi ja sake. Pratapgadhi ne kaha, "Congress party ke Minorities vibhag aur SC vibhag ki ore se is abhiyan ko desh ke sabhi rajyon tak le jaaya jaayega.

Jahan bhi utpeedan aur anyaay ke maamle saamne aayenge, vahan ham joint roop se peediton ke saath khade honge aur har sambhav madad karenge.

" Unka kahna tha, "Hamaara uddeshya yeh hai ki samaj ke vanchit aur kamzor vargon ke man mein yeh vishwas bana rahe ki Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar ji ke sanvidhan mein sabhi ko nyaay aur saman adhikaar milta hain. " Pratapgadhi ne kaha ki isi uddeshya ke saath 20 July ko Delhi ke Jantar Mantar par ek vishal pradarshan ka aayojan hoga.

Unhonne yeh bhi bataya ki June maheine ke teesare hafte mein Minorities vibhag aur SC vibhag ki rashtriya aur rajya salahakar parishad Uttar Pradesh ke Lucknow mein ek joint karyakram aayojit karegi





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कांग्रेस दलित अल्पसंख्यक उत्पीड़न जंतर-मंतर

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