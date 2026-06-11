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कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म खारिज, भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होने की आशंका

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कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म खारिज, भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होने की आशंका
कांग्रेसमीनाक्षी नटराजननामांकन फॉर्म खारिज
📆11-06-2026 02:25:00
📰Dainik Bhaskar
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कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म खारिज होने के मामले में पार्टी को भारत चुनाव आयोग (ECI) से भी अभी तक न राहत मिली है, न ही कोई जवाब मिला। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कोई हस्तक्षेप या फैसला नहीं आता है तो मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर मुकाबला समाप्त हो जाएगा और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे।

आज नाम वापसी का आखिरी दिन, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म खारिज होने के मामले में पार्टी को भारत चुनाव आयोग (ECI) से भी अभी तक न राहत मिली है, न ही कोई जवाब मिला। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के फैसले को पलटने की मांग की थी, जिस पर आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ( सुप्रीम कोर्ट ) का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। वहीं आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी दिन है। यदि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कोई हस्तक्षेप या फैसला नहीं आता है तो मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर मुकाबला समाप्त हो जाएगा और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे.

आज नाम वापसी का आखिरी दिन, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म खारिज होने के मामले में पार्टी को भारत चुनाव आयोग (ECI) से भी अभी तक न राहत मिली है, न ही कोई जवाब मिला। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के फैसले को पलटने की मांग की थी, जिस पर आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। वहीं आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी दिन है। यदि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कोई हस्तक्षेप या फैसला नहीं आता है तो मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर मुकाबला समाप्त हो जाएगा और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे

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Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

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