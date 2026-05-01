कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया ‘मजदूर विरोधी’ होने का आरोप, श्रम संहिता की समीक्षा की मांग

कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मोदी सरकार पर श्रमिकों के खिलाफ नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और नई श्रम संहिताओं की समीक्षा, मनरेगा को बहाल करने और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग की। पार्टी ने बेरोजगारी और श्रमिकों के शोषण के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर श्रमिकों के हितों के खिलाफ नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार से नई श्रम संहिता ओं की समीक्षा करने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( मनरेगा ) को बहाल करने और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला, बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को ‘हम दो, हमारे दो’ जैसी नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों के कारण ही श्रमिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है और देश में अशांति का माहौल है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू की गई श्रम संहिता एं कामगारों के खिलाफ हैं। उन्होंने नोएडा, पानीपत के आईओसीएल संयंत्र, रायखेड़ा में अदाणी की फैक्टरी, पतरातू के एनटीपीसी और श्रीपेरुंबुदूर में सैमसंग की फैक्टरी जैसे विभिन्न स्थानों पर हो रहे विरोधों का उल्लेख किया, और कहा कि ये सभी अशांति इस संहिता के कारण ही है। उनका कहना था कि यह संहिता नौकरी की सुरक्षा को कमज़ोर करती है और अनुबंध श्रम तथा मनमाने ढंग से भर्ती और बर्खास्तगी जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देती है। इसलिए, इस संहिता की गहन समीक्षा करना आवश्यक है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा की मजदूरी का बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, जिससे वे इस योजना को प्रभावी ढंग से चलाने में असमर्थ हो जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण श्रमिकों को बेरोजगारी और ‘गिग वर्क’ की ओर धकेल दिया गया है, जहां उन्हें कम वेतन और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में लगभग 69 प्रतिशत लोग न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कर रहे हैं। खड़गे ने सरकार पर मजदूरी में ठहराव लाकर लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए, पिछले एक दशक में भारत के अधिकांश श्रमिकों की मजदूरी में सालाना एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर और लगभग 30 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने से इनकार करके पढ़े-लिखे युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट पैदा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के खत्म होने के लिए भी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इन परिस्थितियों को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी ने श्रमिकों के लिए पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। पार्टी ने मनरेगा को फिर से शुरू करने और इसे शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करने की मांग की है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपये प्रतिदिन करने और इसे मनरेगा में भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने और मजदूरों एवं कामगारों को 25 लाख रुपये तक की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। इसके अलावा, सभी असंगठित श्रमिकों के लिए ‘जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा’ की व्यवस्था करने और रोजगार के ठेकेदारीकरण को रोकने तथा नई श्रम संहिता की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस का मानना है कि ये कदम भारत के श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर श्रमिकों के हितों के खिलाफ नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार से नई श्रम संहिताओं की समीक्षा करने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बहाल करने और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला, बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को ‘हम दो, हमारे दो’ जैसी नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों के कारण ही श्रमिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है और देश में अशांति का माहौल है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू की गई श्रम संहिताएं कामगारों के खिलाफ हैं। उन्होंने नोएडा, पानीपत के आईओसीएल संयंत्र, रायखेड़ा में अदाणी की फैक्टरी, पतरातू के एनटीपीसी और श्रीपेरुंबुदूर में सैमसंग की फैक्टरी जैसे विभिन्न स्थानों पर हो रहे विरोधों का उल्लेख किया, और कहा कि ये सभी अशांति इस संहिता के कारण ही है। उनका कहना था कि यह संहिता नौकरी की सुरक्षा को कमज़ोर करती है और अनुबंध श्रम तथा मनमाने ढंग से भर्ती और बर्खास्तगी जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देती है। इसलिए, इस संहिता की गहन समीक्षा करना आवश्यक है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा की मजदूरी का बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, जिससे वे इस योजना को प्रभावी ढंग से चलाने में असमर्थ हो जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण श्रमिकों को बेरोजगारी और ‘गिग वर्क’ की ओर धकेल दिया गया है, जहां उन्हें कम वेतन और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में लगभग 69 प्रतिशत लोग न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कर रहे हैं। खड़गे ने सरकार पर मजदूरी में ठहराव लाकर लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए, पिछले एक दशक में भारत के अधिकांश श्रमिकों की मजदूरी में सालाना एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर और लगभग 30 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने से इनकार करके पढ़े-लिखे युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट पैदा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के खत्म होने के लिए भी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इन परिस्थितियों को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी ने श्रमिकों के लिए पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। पार्टी ने मनरेगा को फिर से शुरू करने और इसे शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करने की मांग की है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपये प्रतिदिन करने और इसे मनरेगा में भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने और मजदूरों एवं कामगारों को 25 लाख रुपये तक की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। इसके अलावा, सभी असंगठित श्रमिकों के लिए ‘जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा’ की व्यवस्था करने और रोजगार के ठेकेदारीकरण को रोकने तथा नई श्रम संहिता की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस का मानना है कि ये कदम भारत के श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे





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