कांग्रेस और RJD के बीच झारखंड में तनाव बढ़ गया है क्योंकि झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने पराजित कर दिया. नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा के पक्ष में केवल 20 वोट पड़े.

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने पराजित कर दिया. नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा के पक्ष में केवल 20 वोट पड़े.

RJD ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में बयान जारी किया. क्या RJD ने झारखंड में कांग्रेस से उस बात का बदला लिया जो इस साल की शुरुआत में बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई थी? यह सवाल तब उठ रहा है जब झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा राज्यसभा चुनाव हार गए, जबकि विधानसभा में INDIA ब्लॉक के पास पर्याप्त संख्या बल था.

राज्यसभा चुनाव में, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने हरा दिया. नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा को केवल 20 वोट मिले. इस नतीजे ने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि विधानसभा में INDIA ब्लॉक के पास कुल 56 विधायक थे. अगर गठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर वोट किया होता, तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की आसानी से जीत की उम्मीद थी.

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गठबंधन के भीतर क्रॉस-वोटिंग और तालमेल की कमी के आरोप जल्द ही सामने आए, जिससे एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. राज्यसभा चुनाव की यादें भी ताजा कर दी हैं. बिहार में, INDIA गठबंधन ने RJD उम्मीदवार एडी सिंह को मैदान में उतारा था और दावा किया था कि उसे जीत के लिए जरूरी 41 विधायकों का समर्थन हासिल है. हालांकि, विपक्ष के चार विधायकों ने वोट नहीं दिया.

उनमें से तीन कांग्रेस से और एक RJD से थे. नतीजतन, NDA समर्थित उम्मीदवार जीत गया और एडी सिंह हार गए. उस समय, विपक्षी दलों ने सीधे सार्वजनिक टकराव से परहेज किया था. हालांकि, झारखंड के नतीजे के बाद, अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गठबंधन के भीतर एडी सिंह की हार को लेकर नाराजगी फिर से उभर आई है.

विवाद तब और बढ़ गया जब बिहार RJD ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में बयान जारी किया. अपनी पोस्ट में, RJD ने दावा किया कि हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस विधायकों ने हालिया राज्यसभा चुनावों के दौरान या तो क्रॉस-वोटिंग की या वे अनुपस्थित रहे, जिससे BJP समर्थित उम्मीदवारों को मदद मिली.

पार्टी ने विशेष रूप से बिहार के तीन कांग्रेस विधायकों वाल्मीकिनगर के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, फारबिसगंज के मनोज विश्वास और मनिहारी के मनोहर प्रसाद सिंह का नाम लिया, जो बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुपस्थित थे. RJD ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी?

RJD ने ढाका से अपने विधायक फैसल रहमान का भी ज़िक्र किया और कहा कि बिहार चुनाव के दौरान पार्टियों के बीच विवाद हुए थे, लेकिन उस समय विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस पर सार्वजनिक रूप से हमला करने से परहेज किया था. पार्टी ने झारखंड में कांग्रेस के कुछ नेताओं पर अपनी कमियों की ज़िम्मेदारी लेने के बजाय RJD और CPI(ML) जैसे सहयोगियों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

झारखंड का नतीजा क्रॉस-वोटिंग, गठबंधन के खराब मैनेजमेंट या पुरानी शिकायतों का नतीजा था, यह अभी भी साफ नहीं है. हालांकि, कांग्रेस और RJD के बीच सार्वजनिक बयानबाज़ी ने INDIA गठबंधन के भीतर नए तनाव को उजागर किया है और विपक्ष की एकता पर नए सवाल खड़े किए हैं





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