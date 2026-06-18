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कांग्रेस ने जयराम रमेश का विरोध: अमित शाह की 'नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस' योजना पर हमला

राजनीति News

कांग्रेस ने जयराम रमेश का विरोध: अमित शाह की 'नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस' योजना पर हमला
कांग्रेसजयराम रमेशअमित शाह
📆18-06-2026 10:42:00
📰Navjivan
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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करते हुए दावा किया कि वह विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए को 'नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस' बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की एकजुटता बनाए रखकर उनकी योजना को विफल करेगी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में बगावत का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए ' एनडीए ' को 'नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस' (दलबदलुओं का गठबंधन) बनाने पर आमादा हैं, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विपक्षी एकजुटता को बरकरार रखने और अमित शाह के प्रयासों को विफल करने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ निरंतर संपर्क में है। रमेश ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, " अमित शाह स्पष्ट रूप से एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) को 'नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस' बनाने पर आमादा हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में भारी अपमान का सामना करना पड़ा था, जब परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया था।" उनका कहना है कि विपक्ष की एकजुटता से यह विधेयक पारित नहीं हो सका था और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 298 वोट मिले थे, जबकि 543 सदस्यों वाले सदन में दो-तिहाई बहुमत के लिए 362 वोटों की आवश्यकता थी। कांग्रेस नेता ने कहा, "यह उनके लिए अपमानजनक और बड़ा झटका था। उन्होंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा मानना है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए शाह ने विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने का एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। वे हर विपक्षी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।" रमेश ने दावा किया, "मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वे लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में सफल नहीं होंगे।" उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर द्वारा समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किए जाने पर रमेश ने कहा कि यह सब गृह मंत्री द्वारा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, "गृह मंत्री दूसरों को कमजोर करने के लिए खबरें प्रचारित करते हैं। वह कामयाब नहीं होंगे। वह किसी भी सूरत में लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने सहयोगी दलों के साथ लगातार संपर्क में है। रमेश ने कहा, "हम सभी विपक्षी दलों के साथ संपर्क में हैं...

बीते आठ जून को 'इंडिया गठबंधन' की बैठक हुई थी। इसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, के सी वेणुगोपाल और मैं, विपक्ष के लोगों के साथ संपर्क में हैं।" उनका कहना था, "हम भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। हम डरे हुए नहीं हैं, हम डरने वाले भी नहीं हैं। यह मनोवैज्ञानिक खेल हम भी खेल सकते हैं।

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कांग्रेस जयराम रमेश अमित शाह लोकसभा दो-तिहाई बहुमत एनडीए विपक्षी एकजुटता तृणमूल शिवसेना बगावत

 

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