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कांवड़िए को गोली मारने की घटना हरिद्वार में

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कांवड़िए को गोली मारने की घटना हरिद्वार में
कांवड़िएगोली मारनाहरिद्वार
📆01-06-2026 04:11:00
📰Dainik Jagran
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हरिद्वार में एक कांवड़िए को गोली मारी गई और आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू की है।

हरिद्वार में कांवड़िए को गोली मारी, एम्स रेफर; बाइक छोड़कर आरोपी फरार विश्राम के दौरान हुए विवाद के बाद हुई इस घटना में आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है।आरोपी बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हुए।कनखल थाना क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के समीप देर रात एक कांवड़िए को गोली मारने की घटना से सनसनी फैल गई। ग्रेटर नोएडा निवासी अजय अपने साथियों के साथ 221 लीटर गंगाजल की विशेष कांवड़ लेकर पैदल लौट रहा था। बताया गया कि हाईवे किनारे विश्राम के दौरान निकट के पुल पर कुछ युवकों से शोर-शराबे को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो युवक हाइवे किनारे पहुंचे, इस दौरान एक युवक ने कांवड़िए अजय पर गोली चला दी। गोली उसके कंधे में लगी, जिससे अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में ऋषिकेश एम्स भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए, लेकिन, अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ गए। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है.

हरिद्वार में कांवड़िए को गोली मारी, एम्स रेफर; बाइक छोड़कर आरोपी फरार विश्राम के दौरान हुए विवाद के बाद हुई इस घटना में आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है।आरोपी बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हुए।कनखल थाना क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के समीप देर रात एक कांवड़िए को गोली मारने की घटना से सनसनी फैल गई। ग्रेटर नोएडा निवासी अजय अपने साथियों के साथ 221 लीटर गंगाजल की विशेष कांवड़ लेकर पैदल लौट रहा था। बताया गया कि हाईवे किनारे विश्राम के दौरान निकट के पुल पर कुछ युवकों से शोर-शराबे को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो युवक हाइवे किनारे पहुंचे, इस दौरान एक युवक ने कांवड़िए अजय पर गोली चला दी। गोली उसके कंधे में लगी, जिससे अजय गंभीर रूप से घायल हो गया।पुलिस ने उसे पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में ऋषिकेश एम्स भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए, लेकिन, अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ गए। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है

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कांवड़िए गोली मारना हरिद्वार पुलिस सीसीटीवी फुटेज

 

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