काकीनाडा जिले में दो वर्षीय बच्ची ज्ञानेश्वरी का लापता होना: व्यापक तलाशी अभियान जारी

मध्य प्रदेश के काकीनाडा जिले के डोंडावका पंचायत सीएच अग्रहारम में एक ताड़ के तेल के बागान में 6 जून को दो वर्षीय बच्ची ज्ञानेश्वरी का लापता हो गया। एसडीआरएफ़, एनडीआरएफ़, ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और पुलिस की टीमें इस 500 एकड़ के पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी जारी है। बच्ची के माता-पिता के अनुसार, वह बगीचे के रास्ते से गायब हो गई थी। पolica और स्थानीय लोग जंगली जानवर या अपहरण की जांच कर रहे हैं। खिलौने लगाकर जानवरों की आवाज की जांच की जा रही है। बच्ची के पालतू कुत्ते की मौत भी परिवार को चिंतित कर रही है। गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता का कहना है कि व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

काकीनाडा ज़िले के डोंडावका पंचायत सीएच अग्रहारम में एक ताड़ के तेल के बागान में दो वर्षीय बच्ची ज्ञानेश्वरी का लापता होना एक गंभीर घटना है जिस पर स्थानीय अधिकारियों और किसान परिवार का दिल दुखा हुआ है। बच्ची 6 जून को गायब हो गई थी और तब से व्यापक तलाशी अभियान जारी है। एसडीआरएफ़, एनडीआरएफ़ की टीमें, ड्रोन, पुलिस, स्थानीय लोग और डॉग स्क्वॉड इसमें शामिल हैं। ताड़ के तेल के बागान और आसपास के 500 एकड़ के पहाड़ी क्षेत्र में जांच जारी है। बगीचे में नहरें, तालाब, कुएं, खाली घर और झाड़ियों की जाँच की जा रही है। पolica और आरएसएस टीमें हर संभावित स्थान पर यात्रा कर रही हैं। बच्ची के माता-पिता गणेश और भवानी बगीचे के बीचों-बीच एक कंक्रीट इमारत में रहते हैं। उनके साथ छह महीने की दूसरी बेटी और गणेश के माता-पिता भी रहते हैं। घटना के दिन बच्ची के पिता बगीचे में काम के लिए गए थे। बच्ची उनके साथ गई और बगीचे के रास्ते से गायब हो गई। मां ने छोटी बेटी को दूध पिलाने के लिए अंदर गई और बड़ी बेटी को दीवार के पास छोड़ दिया। फिर वह बच्ची गायब हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई अपहरण घटना पहले दर्ज नहीं हुई। बच्ची के पालतू कुत्ते की अचानक मौत भी परिवार को चिंतित कर रही है। पolica का अनुमान है कि बच्ची को जंगली जानवर उठा ले गया हो सकता है या उसका अपहरण किया गया हो। ब Rica टीवी फुटेज जांच रही है। गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता का कहना है कि लड़की के लापता होने का समय सुबह 11 बजकर 50 मिनट था। एसडीआरएफ़ की टीमें तैनात हैं और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों की टीम 'हनुमान टीम' को शामिल किया गया है। तलाशी में ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है। खिलौने लगाकर जानवरों की आवाज की जांच की जा रही है। बगीचे की बाड़ पर लटकी मूर्तियों पर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं। पolica और किसान परिवार दोनों ही इस घटने पर गंभीर चिंतित हैं और बच्ची को ढूंढने का दृढ़ संकल्प रखे हुए हैं। Overall, this is a heart-wrenching incident of a missing two-year-old girl in a remote palm oil plantation area of Madhya Pradesh.

काकीनाडा ज़िले के डोंडावका पंचायत सीएच अग्रहारम में एक ताड़ के तेल के बागान में दो वर्षीय बच्ची ज्ञानेश्वरी का लापता होना एक गंभीर घटना है जिस पर स्थानीय अधिकारियों और किसान परिवार का दिल दुखा हुआ है। बच्ची 6 जून को गायब हो गई थी और तब से व्यापक तलाशी अभियान जारी है। एसडीआरएफ़, एनडीआरएफ़ की टीमें, ड्रोन, पुलिस, स्थानीय लोग और डॉग स्क्वॉड इसमें शामिल हैं। ताड़ के तेल के बागान और आसपास के 500 एकड़ के पहाड़ी क्षेत्र में जांच जारी है। बगीचे में नहरें, तालाब, कुएं, खाली घर और झाड़ियों की जाँच की जा रही है। पolica और आरएसएस टीमें हर संभावित स्थान पर यात्रा कर रही हैं। बच्ची के माता-पिता गणेश और भवानी बगीचे के बीचों-बीच एक कंक्रीट इमारत में रहते हैं। उनके साथ छह महीने की दूसरी बेटी और गणेश के माता-पिता भी रहते हैं। घटना के दिन बच्ची के पिता बगीचे में काम के लिए गए थे। बच्ची उनके साथ गई और बगीचे के रास्ते से गायब हो गई। मां ने छोटी बेटी को दूध पिलाने के लिए अंदर गई और बड़ी बेटी को दीवार के पास छोड़ दिया। फिर वह बच्ची गायब हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई अपहरण घटना पहले दर्ज नहीं हुई। बच्ची के पालतू कुत्ते की अचानक मौत भी परिवार को चिंतित कर रही है। पolica का अनुमान है कि बच्ची को जंगली जानवर उठा ले गया हो सकता है या उसका अपहरण किया गया हो। ब Rica टीवी फुटेज जांच रही है। गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता का कहना है कि लड़की के लापता होने का समय सुबह 11 बजकर 50 मिनट था। एसडीआरएफ़ की टीमें तैनात हैं और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों की टीम 'हनुमान टीम' को शामिल किया गया है। तलाशी में ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है। खिलौने लगाकर जानवरों की आवाज की जांच की जा रही है। बगीचे की बाड़ पर लटकी मूर्तियों पर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं। पolica और किसान परिवार दोनों ही इस घटने पर गंभीर चिंतित हैं और बच्ची को ढूंढने का दृढ़ संकल्प रखे हुए हैं। Overall, this is a heart-wrenching incident of a missing two-year-old girl in a remote palm oil plantation area of Madhya Pradesh





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लापता बच्ची ज्ञानेश्वरी काकीनाडा जिला ताड़ के तेल के बागान तलाशी अभियान

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