काकोली घोष दस्तीदार ने बागी गुट में 22 सांसदों की नई संख्या का दावा, स्पीकर से मान्यता की मांग

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि उनके गुट में अब 22 सांसद शामिल हो गये हैं और वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने का इरादा रखते हैं, ताकि अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता मिल सके।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उनके बागी गुट में अब कुल बाइस सांसद शामिल हो चुके हैं। यह दावा रविवार को किया गया, और दस्तीदार ने बताया कि दो और सांसदों के गुट में शामिल होने से इस संख्या में वृद्धि हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और एक अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता की मांग करेंगे। दस्तीदार ने कहा, "हम एक बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारे साथ बाइस सांसद हैं, स्पीकर ने हमें समय दिया है। हम सोमवार को उनसे मिलेंगे और अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे।" हालांकि उन्होंने उन दो अतिरिक्त सांसदों के नाम अभी सामने नहीं रखे, परन्तु कहा कि आधिकारिक तौर पर उन्हें शामिल करने के बाद उनके नामों का खुलासा किया जाएगा। दस्तीदार ने यह भी जोड़ते हुए कहा कि जो लोग पिछले{चार-}पाँच वर्षों में पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने वाले दल की नीतियों के खिलाफ ईमानदारी से आवाज़ उठाते आए हैं, वे अब उनके संपर्क में हैं और इस गुट का हिस्सा वन्य नछोड़ रहे हैं। बागी गुट के भीतर की बैठकों की व्यवस्था में भी बदलाव आया है। पहले कोलकाता में निर्धारित बैठक को अब दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी में जारी उथल‑पुथल को देखते हुए आया है, जहाँ कई सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग रुख अपना लिया था। इस सप्ताह की शुरुआत में बागी सांसदों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का समर्थन करना चाहते हैं। इस दावे की पुष्टि करने के लिए 19 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आया, जिसमें काकोली घोष दस्तीदार , शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, असित माल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग और माला रॉय के नाम शामिल हैं। दस्तावेज पर{रचना बनर्जी} और{सयानी घोष} के भी हस्ताक्षर दिखे। सदस्य अब स्पीकर को एक आधिकारिक पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने गुट को अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस पत्र की प्राप्ति की पुष्टि अभी तक स्पीकर के सचिवालय ने नहीं की है। इस बीच, एक नई चर्चा उभरी है कि क्या टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच हुई हालिया मुलाकात इस बागी गुट के विस्तार में मदद करेगी। इस मुलाकात के बाद बागी गुट को यह प्रश्न उठा रहा है कि क्या वह अनुभवी सांसद अपने गुट में शामिल होकर अलग संसदीय पहचान बना सकेगा। इस सबके बीच काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ने कई नेताओं, जिनमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं, को 'पन्द्रह दिनों के भीतर माफी माँगो' का नोटिस भेजा है, जो इस राजनीति क संघर्ष को और तीव्र बना रहा है। यह नोटिस बागी गुट के दबाव को दर्शाता है और साथ ही टीएमसी के भीतर शक्ति संरचना में परिवर्तन की संभावना को उजागर करता है.

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