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काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दिया

राजनीति News

काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दिया
काकोली घोषटीएमसीपश्चिम बंगाल
📆27-05-2026 09:51:00
📰NBT Hindi News
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पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराज चल रहीं काकोली के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराज चल रहीं काकोली के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि काकोली दास पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रही थी। बारासात की सांसद काकोली ने बंगाल तृणमूल अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को लिखे एक पत्र में ने कहा कि वह गहरे मानसिक द्वंद्व और लंबे विचार-विमर्श के बाद अपने पद से हट रही हैं। उन्होंने कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ रही हैं। वह बंगाल और वहां के लोगों के हित में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़ी रहेंगी। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि वह पार्टी से जुड़ी रहेंगी और बंगाल के लोगों के हित में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और कार्यों से सहमत नहीं हैं। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि वह पार्टी से जुड़ी रहेंगी और बंगाल के लोगों के हित में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और कार्यों से सहमत नहीं हैं। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराज चल रहीं काकोली के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि काकोली दास पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रही थी। बारासात की सांसद काकोली ने बंगाल तृणमूल अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को लिखे एक पत्र में ने कहा कि वह गहरे मानसिक द्वंद्व और लंबे विचार-विमर्श के बाद अपने पद से हट रही हैं। उन्होंने कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ रही हैं। वह बंगाल और वहां के लोगों के हित में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़ी रहेंगी। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि वह पार्टी से जुड़ी रहेंगी और बंगाल के लोगों के हित में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और कार्यों से सहमत नहीं हैं। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि वह पार्टी से जुड़ी रहेंगी और बंगाल के लोगों के हित में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और कार्यों से सहमत नहीं हैं। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है। काकोली घोष के इस्तीफे के बाद टीएमसी में बड़ा हाहाकार मच गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काकोली घोष के इस्तीफे का विरोध किया है

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काकोली घोष टीएमसी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी राजनीति

 

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