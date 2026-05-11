काठमांडू हवाई अड्डे पर टर्किश एयरलाइंस के विमान का टायर पकड़ा आग, बड़ा हादसा टला

इस्तांबुल से काठमांडू आए टर्किश एयरलाइंस के विमान के टायर में लैंडिंग के दौरान आग लग गई, जिससे विमान में सवार 278 यात्रियों और 11 क्रू सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से सभी सुरक्षित बच गए।

नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बेहद डरावनी घटना घटी, जहाँ इस्तांबुल से आए टर्किश एयरलाइंस के एक अंतरराष्ट्रीय विमान में लैंडिंग के दौरान अचानक आग लग गई। यह घटना फ्लाइट नंबर TK 726 के साथ हुई, जो तुर्की के इस्तांबुल शहर से उड़ान भरकर काठमांडू पहुंची थी। जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, विमान के टायर में भीषण आग लग गई। टायर से उठती आग की लपटों ने हवाई अड्डे पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है। विमान में कुल 278 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें कई अंतरराष्ट्रीय नागरिक और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। स्थिति अत्यंत गंभीर थी क्योंकि टायर में लगी आग तेजी से फैल सकती थी, जिससे विमान के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुँचने का खतरा था। जैसे ही हवाई अड्डे के कंट्रोल टॉवर को टायर में आग लगने की सूचना मिली, आपातकालीन सेवाओं को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। हवाई अड्डा सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिलावाल के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मियों और दमकल विभाग की टीमों ने बिना एक पल गँवाए मोर्चा संभाला। दमकल की गाड़ियाँ तेजी से रनवे की ओर दौड़ीं और विमान के पास पहुँचते ही आग पर काबू पाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने अत्यंत सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए विमान के भीतर मौजूद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। विमान के भीतर अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन क्रू सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों के दिशा-निर्देशों के कारण सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला गया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों सहित सभी 289 लोगों को समय रहते विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक संभावित बड़ी त्रासदी टल गई। इस घटना ने एक बार फिर हवाई यात्रा की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के महत्व को रेखांकित किया है। पुलिस और हवाई अड्डा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस पूरी घटना में किसी भी यात्री या कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। समय पर की गई त्वरित कार्रवाई ने सैकड़ों मासूम जिंदगियों को बचा लिया। यदि दमकल कर्मियों और सुरक्षा टीम ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दिखाई होती, तो आग विमान के ईंधन टैंक तक पहुँच सकती थी, जिससे परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। हवाई अड्डा प्रशासन अब इस बात की जाँच कर रहा है कि टायर में आग लगने का मुख्य कारण क्या था, क्या यह तकनीकी खराबी थी या रनवे की स्थिति के कारण ऐसा हुआ। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विमानों के नियमित रखरखाव और हवाई अड्डों पर आधुनिक अग्नि शमन प्रणालियों का होना अनिवार्य है। काठमांडू हवाई अड्डे की टीम की इस तत्परता की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के साथ होने वाले बड़े हादसे को कुशलतापूर्वक रोक लिया.

नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बेहद डरावनी घटना घटी, जहाँ इस्तांबुल से आए टर्किश एयरलाइंस के एक अंतरराष्ट्रीय विमान में लैंडिंग के दौरान अचानक आग लग गई। यह घटना फ्लाइट नंबर TK 726 के साथ हुई, जो तुर्की के इस्तांबुल शहर से उड़ान भरकर काठमांडू पहुंची थी। जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, विमान के टायर में भीषण आग लग गई। टायर से उठती आग की लपटों ने हवाई अड्डे पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है। विमान में कुल 278 यात्री और 11 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें कई अंतरराष्ट्रीय नागरिक और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। स्थिति अत्यंत गंभीर थी क्योंकि टायर में लगी आग तेजी से फैल सकती थी, जिससे विमान के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुँचने का खतरा था। जैसे ही हवाई अड्डे के कंट्रोल टॉवर को टायर में आग लगने की सूचना मिली, आपातकालीन सेवाओं को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। हवाई अड्डा सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिलावाल के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मियों और दमकल विभाग की टीमों ने बिना एक पल गँवाए मोर्चा संभाला। दमकल की गाड़ियाँ तेजी से रनवे की ओर दौड़ीं और विमान के पास पहुँचते ही आग पर काबू पाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने अत्यंत सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए विमान के भीतर मौजूद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। विमान के भीतर अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन क्रू सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों के दिशा-निर्देशों के कारण सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला गया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों सहित सभी 289 लोगों को समय रहते विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक संभावित बड़ी त्रासदी टल गई। इस घटना ने एक बार फिर हवाई यात्रा की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के महत्व को रेखांकित किया है। पुलिस और हवाई अड्डा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस पूरी घटना में किसी भी यात्री या कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। समय पर की गई त्वरित कार्रवाई ने सैकड़ों मासूम जिंदगियों को बचा लिया। यदि दमकल कर्मियों और सुरक्षा टीम ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दिखाई होती, तो आग विमान के ईंधन टैंक तक पहुँच सकती थी, जिससे परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। हवाई अड्डा प्रशासन अब इस बात की जाँच कर रहा है कि टायर में आग लगने का मुख्य कारण क्या था, क्या यह तकनीकी खराबी थी या रनवे की स्थिति के कारण ऐसा हुआ। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विमानों के नियमित रखरखाव और हवाई अड्डों पर आधुनिक अग्नि शमन प्रणालियों का होना अनिवार्य है। काठमांडू हवाई अड्डे की टीम की इस तत्परता की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के साथ होने वाले बड़े हादसे को कुशलतापूर्वक रोक लिया





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