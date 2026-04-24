कानपुर: मामा ने पीट-पीटकर 11 वर्षीय दिव्यांश की हत्या की, गुरुकुल में शैतानी करने पर दी बेरहमी से सजा

लखनऊ के एक गुरुकुल के संचालक ने अपने 11 वर्षीय भतीजे को पीट-पीटकर मार डाला। आरोपी ने बताया कि बच्चा गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं कर रहा था और शैतानी करता था। पुलिस ने आरोपी और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। दिव्यांश गुरुकुल में पढ़ने वाले 11 वर्षीय दिव्यांश की निर्मम हत्या उसके ही मामा, सौरभ मिश्रा उर्फ कन्हैया ने की है। कन्हैया, जो लखनऊ के रामानुज भागवत वेद विद्या पीठ के संचालक हैं, ने दिव्यांश को लगातार कई दिनों तक प्रताड़ित किया और अंततः पीट-पीटकर उसकी जान ले ली। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने बताया कि दिव्यांश गुरुकुल की परंपरा के अनुसार ढल नहीं पा रहा था, वह शैतानी करता था, कक्षा में शोर मचाता था, गाना गाता और डांस करता था, जिससे उसे चिढ़ होने लगी थी। उसने दिव्यांश को नंगे पांव घंटों धूप में खड़ा रखा, रातभर थप्पड़, चप्पल, लात-घूसों से पीटा, कपड़े उतरवाकर पीठ पर डंडे मारे और दीवार से सिर टकराने के बाद भी उसे बेरहमी से पीटा। दिव्यांश को भूख से तड़पाया गया और खाना खाने से वंचित रखा गया। आरोपी ने दिव्यांश की लाश को कार से कानपुर में उसके घर के बाहर छोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी सौरभ मिश्रा और उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। हर्षिता पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। पुलिस ने गुरुकुल के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनमें दिव्यांश के साथ हुई बर्बरता कैद है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी सौरभ दिव्यांश को भरी धूप में हाथ ऊपर करवा कर घंटों तक सजा देता था और उसे भूखा रहने की सजा देता था। दिव्यांश चोरी-छिपे अपने साथियों का खाना खाता हुआ भी फुटेज में कैद हुआ है, जिसके बाद आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा था। आरोपी ने बताया कि उसके पिता भी महंत थे और गलती पर उन्हें इसी तरह पीटा करते थे, इसलिए वह भी बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
कानपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। दिव्यांश गुरुकुल में पढ़ने वाले 11 वर्षीय दिव्यांश की निर्मम हत्या उसके ही मामा, सौरभ मिश्रा उर्फ कन्हैया ने की है। कन्हैया, जो लखनऊ के रामानुज भागवत वेद विद्या पीठ के संचालक हैं, ने दिव्यांश को लगातार कई दिनों तक प्रताड़ित किया और अंततः पीट-पीटकर उसकी जान ले ली। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने बताया कि दिव्यांश गुरुकुल की परंपरा के अनुसार ढल नहीं पा रहा था, वह शैतानी करता था, कक्षा में शोर मचाता था, गाना गाता और डांस करता था, जिससे उसे चिढ़ होने लगी थी। उसने दिव्यांश को नंगे पांव घंटों धूप में खड़ा रखा, रातभर थप्पड़, चप्पल, लात-घूसों से पीटा, कपड़े उतरवाकर पीठ पर डंडे मारे और दीवार से सिर टकराने के बाद भी उसे बेरहमी से पीटा। दिव्यांश को भूख से तड़पाया गया और खाना खाने से वंचित रखा गया। आरोपी ने दिव्यांश की लाश को कार से कानपुर में उसके घर के बाहर छोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी सौरभ मिश्रा और उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। हर्षिता पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। पुलिस ने गुरुकुल के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनमें दिव्यांश के साथ हुई बर्बरता कैद है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी सौरभ दिव्यांश को भरी धूप में हाथ ऊपर करवा कर घंटों तक सजा देता था और उसे भूखा रहने की सजा देता था। दिव्यांश चोरी-छिपे अपने साथियों का खाना खाता हुआ भी फुटेज में कैद हुआ है, जिसके बाद आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा था। आरोपी ने बताया कि उसके पिता भी महंत थे और गलती पर उन्हें इसी तरह पीटा करते थे, इसलिए वह भी बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है
कानपुर हत्या गुरुकुल सौरभ मिश्रा दिव्यांश अपराध पुलिस गिरफ्तारी बर्बरता शोक
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक: बिहार में बनेंगी 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जमीन रजिस्ट्री होगी पेपरलेसबिहार सरकार ने राज्य में 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने और 75 आईटीआई को आधुनिक कौशल केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का फैसला किया है।
Read more »
मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, 11 की मौतउत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बुधवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने बोलेरो, कार और कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। बोलेरो में आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए। पुलिस जांच जारी है।
Read more »
मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, 11 की मौतमिर्जापुर में बुधवार रात ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। मैहर धाम से दर्शन करके लौट रहे थे।
Read more »
नाइजीरिया में उग्रवादियों का तांडव, कई घरों को फूंका, 11 लोगों को मौत के घाट उताराइस्लामी चरमपंथियों नाइजीरिया के बोर्नो में सुदूर गांव पर हमला कर 11 ग्रामीणों की हत्या कर दी और कई घरों को आग के हवाले कर दिया. बोको हराम गुट को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है.
Read more »
बिहार में कृषि फार्म की जमीन पर बनेंगे 11 नए टाउनशिप, कैबिनेट ने दी मंजूरीबिहार सरकार ने शहरीकरण के चलते कृषि विभाग के फार्म हाउसों की जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 22 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
Read more »
मिर्जापुर सड़क दुर्घटना: 11 की मौत, बोलेरो में सवार 9 जिंदा जलेउत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुधवार रात बोलेरो और ट्रॉला की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई। ट्रॉला के ब्रेक फेल होने से यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो में सवार सभी 9 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में एक ही परिवार के सदस्य शामिल हैं जो बेटे के मुंडन समारोह से लौट रहे थे।
Read more »